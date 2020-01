John McCain se afianza

Washington

John McCain ganó las primarias en Connecticut, Nueva Jersey e Illinois anoche martes, y empezaba a dominar la disputa por la candidatura presidencial republicana. Del lado demócrata, Barack Obama y Hillary Rodham Clinton obtuvieron victorias en diversos estados de costa a costa.



Obama ganó en Georgia y en su estado natal de Illinois, al que representa en el Senado. Clinton se impuso en Oklahoma.



El principal rival de McCain, Mitt Romney, ganó en Massachusetts, estado del cual fue gobernador.



The Associated Press basó sus proyecciones en encuestas de boca de urna.



Después de una serie de primarias en estados individuales, que otorgaban pocos delegados, el “súper martes” fue todo lo contrario: un conjunto de elecciones y asambleas que abarcaban casi medio país, en la campaña presidencial menos previsible que se recuerde.



La victoria inicial del día fue para el republicano Mike Huckabee en la convención partidaria de Virginia Occidental, donde se alzó con los 18 delegados en disputa



Más que Huckabee, el mayor adversario de peso de McCain es el ex gobernador de Massachusetts, el mormón Mitt Romney, que venció hasta ahora en Michigan, Wyoming y Nevada.



Esos dos rivales ofrecen dos visiones distintas sobre la inmigración clandestina: el veterano congresista defendió la regularización de millones de indocumentados que viven en el país, mientras el ex gobernador tildó esa medida de “amnistía” para ganarse la confianza de la base conservadora del partido.