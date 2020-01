Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

05 Febrero 2008 |

8:52 p.m. |

END

Hamas se atribuye atentado en Israel; 8 muertos en Gaza

CIUDAD GAZA / AP

Israel lanzó ayer martes ataques en la franja de Gaza, y mató a ocho militantes de Hamas. El grupo militante islámico, que gobierna en Gaza, asumió la responsabilidad por el ataque suicida del lunes en Israel. El anuncio de Hamas plantea la posibilidad de una lucha inclusive más encarnizada con Israel. Seis de los militantes murieron en un bombardeo aéreo israelí contra una jefatura policial. Hamas respondió lanzando una andanada de cohetes contra la población israelí de Sderot, en el sur del país. Los cohetes alcanzaron una vivienda e hirieron de gravedad a una persona, informaron las autoridades.



FBI desarticula red para comprar aviones para narcotráfico

MIAMI / AP

El FBI dice haber desbaratado una red que usaba casas de cambio mexicanas para enviar dinero generado por el narcotráfico desde Venezuela a un banco de Miami. El dinero era empleado en la compra de aviones para trasladar cocaína. Un venezolano está preso en Miami, acusado de lavado de dinero, y se anticipan más arrestos, pues un testigo confidencial está suministrando información invaluable al FBI, según documentos presentados en los tribunales. Las casas de cambio se han transformado en una herramienta muy usada por los traficantes para el traspaso de dinero. Pero no es común que se compren aviones en el mercado estadounidense para ser usados en el narcotráfico.



Corte Interamericana analiza protección en caso mexicano

SAN JOSÉ / AP

Mantener o retirar las medidas de protección que favorecen a un grupo de familiares y colaboradores de la religiosa mexicana Digna Ochoa, muerta a balazos en 2001, fue el tema de la audiencia pública realizada ayer martes en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en esta capital. Mientras los representantes del Estado solicitaron a los jueces determinar si se justifica mantener las medidas, para el Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas, es necesario proseguirlas, y, además, profundizar en las investigaciones de los hechos que originaron cinco resoluciones de la Corte IDH.



Efectos de protesta contra FARC no serán a corto plazo

BOGOTÁ / AFP

La protesta de millones de colombianos contra las FARC no producirá una reacción directa de la guerrilla ni aliviará la suerte de los rehenes en su poder, pero sí podría llevar a una reflexión a mediano plazo al interior del grupo insurgente, estimaron este martes analistas y políticos. “La convocatoria desbordó todos los cálculos. Estamos muy orgullosos”, dijo Oscar Morales, vocero del grupo de estudiantes que convocó a través de internet las marchas que el lunes llenaron las calles de 40 ciudades en Colombia, e inspiraron movilizaciones en 125 ciudades del mundo en una inédita protesta.



Venezuela podría firmar otro acuerdo militar con Rusia

LONDRES / AFP

Venezuela podría firmar otro acuerdo de armas con Rusia debido a su imposibilidad de adquirir aparatos de transporte militar por la oposición de Washington, señaló el martes en Londres el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). “El fracaso de las Fuerzas Armadas (venezolanas) para dotarse de las capacidades de transporte que necesita, abre la posibilidad de que Venezuela firme con Rusia otro acuerdo militar importante”, pronosticó el IISS en su balance 2008 de la situación militar en el mundo. El IISS recordó que Venezuela, cuya economía se beneficia de los altos precios del petróleo, se rearmó en los últimos años con la compra a Rusia de 24 aviones de caza Sujoi, de 53 helicópteros y de 100,000 fusiles Kalashnikov, por valor de 3,500 millones de dólares.



Padres arrojan a bebita al vacío, para salvarla de incendio

LUDWIGSHAFEN, ALEMANIA / AP

Atrapados por el humo, los padres de una bebita de nueve meses enfrentaron un dilema espantoso: si la arrojaban por una ventana ¿sería atrapada cuatro pisos más abajo? La decisión fue la correcta. Onur cayó en los brazos de un policía que había abajo. Los padres también lograron sobrevivir, aunque la madre continuaba en el hospital el martes, dos días después del incendio que mató a nueve personas, entre ellas cinco niños. El drama en un edificio del suroeste de Alemania fue capturado en una serie de fotografías del bebé en caída libre, mientras un grupo de angustiados adultos observaban la escena.



Persiste tensa incertidumbre en el Chad

N’DJAMENA, CHAD / AP

La tensa situación en Chad ha llevado al presidente francés Nicolas Sarkozy a anunciar el martes que podría ordenar una operación militar contra los rebeldes chadianos. Esporádicos tiroteos se escucharon en la capital de Chad. “Si Francia debe cumplir con su deber, lo hará”, dijo Sarkozy en respuesta a una pregunta sobre una posible operación militar de Francia en el enfrentamiento en Chad. “Que nadie lo dude”. Francia tiene ya más de un millar de soldados en Chad, una ex colonia francesa en África central, donde los rebeldes y las fuerzas del gobierno combaten desde hace tres días en la capital, N’djamena, y sus alrededores.



Italia realizará elecciones a mediados de abril

ROMA / AP

Tras fracasar los esfuerzos por formar un gobierno interino, Italia parece encaminarse hacia una elección general para mediados de abril, dos años después del último voto parlamentario. El presidente Giorgio Napolitano podría formular el anuncio en las próximas horas.