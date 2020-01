Papa reza por liberación de Ingrid Betancourt

La madre de Ingrid Betancourt afirmó el miércoles que el papa Benedicto XVI le dijo que siempre reza por su hija, prisionera de la guerrilla colombiana desde hace seis años.



El pontífice saludó a Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial de Colombia, al término de la audiencia general de los miércoles.



Vestida con una mantilla negra, contó que casi no había podido contener las lágrimas porque ''apenas le dije que era la madre de Ingrid, me respondió: yo rezo mucho por esa niña, yo sé en la condición tan difícil que está''.



Con la voz rota por la emoción y los ojos llenos de lágrimas, dijo que le había dicho que necesitaba de sus oraciones ''por la vida de ella, que está en peligro, no solamente por las condiciones, sino por los operativos militares que se continúan haciendo en Colombia. No solamente por mi hija, sino por todos los secuestrados''.



Desde el Vaticano formuló un llamamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que liberen a los secuestrados.



Aclaró que el milagro que deseaba pedirle al Papa era que tanto el gobierno como la guerrilla cambiaran de actitud pero que no tuvo tiempo para hacerlo porque los saludos al final de la audiencia son muy breves.



''Espero que (el presidente colombiano Alvaro Uribe) busque la liberación de todos los secuestrados a través del diálogo, no con operaciones militares'', puntualizó.



Aclaró que no estuvo de acuerdo con las manifestaciones que se efectuaron el lunes en Colombia y en otras ciudades del mundo en contra de las FARC porque pretendieron utilizarlas como apoyo a una tercera reelección presidencial de Uribe.



Expresó finalmente un deseo: ''Si yo he logrado perdonar a la guerrilla, que me ha hecho sufrir tanto, por qué no puede toda Colombia perdonar y que haya reconciliación y paz''.