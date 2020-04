Empate entre demócratas y McCain encabeza republicanos

El "supermartes" dejó sin resolver la reñida batalla entre la senadora demócrata Hillary Clinton, vencedora de los dos mayores estados en juego (California y Nueva York), y su rival Barack Obama, que se anotó 13 triunfos, mientras John McCain afianzó su ventaja entre los republicanos.



Clinton y Obama deberán continuar su batalla por convertirse en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, después de que el "supermartes" no lograra desempatarlos, pese a que más de una veintena de estados celebraron sus primarias.



"Me alegro de seguir la campaña y nuestros debates", declaró la ex primera dama, de 60 años, quien logró las dos 'joyas' de la noche, los estados de California -donde obtuvo 66% del voto hispano-, y Nueva York, del que es senadora.



Estos dos estados son los que más delegados enviarán a la convención de Denver (Colorado) que proclamará al candidato demócrata a fines de agosto, con 370 y 232 representantes respectivamente.



Clinton a la conquista



Según estimaciones provisionales, Clinton cuenta con 829 delegados, en tanto Obama sumó 750. Para alcanzar la nominación presidencial demócrata son necesarios 2.025 delegados.



Clinton conquistó asimismo Nueva Jersey y Massachusetts, un estado donde varios miembros de la influyente familia Kennedy habían apoyado a Obama. También se impuso en Arkansas -que fue gobernado por su marido Bill Clinton-, Tennessee, Oklahoma y Arizona.



Por su parte, Obama, de 46 años, contrarrestó los éxitos de su rival con victorias en 13 estados: Illinois, por el que es senador, Georgia, Delaware, Alabama, Dakota del Norte, Connecticut, Kansas, Utah, Colorado, Idaho, Minnesota, Alaska y Missouri.



"Sí podemos", dijo al finalizar la noche Obama, que centró su campaña en el "cambio". "Tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que escribir un nuevo capítulo de la historia estadounidense", añadió ante seguidores en Chicago.



Clinton aspira a ser la primera mujer presidenta del país, mientras que Barack Obama quiere convertirse en el primer negro en dirigir la Casa Blanca.



En los comicios del "supermartes", la ex primera dama se vio favorecida por el fuerte apoyo obtenido dentro del electorado femenino e hispano, según sondeos a boca de urna de medios estadounidenses.



Las encuestas indican que Clinton obtuvo el respaldo del 61% de los hispanos, frente al 37% de Obama. Pero el senador por Illinois tuvo el apoyo del 82% de los votantes afroamericanos y contó con el 49% del voto de los hombres blancos, ante el 44% que respaldó a Hillary Clinton.



Mientras, el veterano senador McCain, de 71 años, reivindicó el título de "favorito del Partido Republicano" tras vencer en nueve estados, entre ellos California, Nueva York, Illinois, Connecticut, Nueva Jersey, así como Arizona, el estado que representa en el Senado.



El congresista ya cuenta con 560 de los 1.191 delegados necesarios para ser designado candidato republicano. McCain, derrotado en las primarias de 2000 por el actual presidente George W. Bush, dejó patente, sin embargo, sus dificultades para conseguir el voto conservador del partido que capitalizó su principal rival Mitt Romney y que permitió asimismo a Mike Huckabee reforzar sus aspiraciones.



Romney sumó 226 delegados con sus triunfos en el estado del que fue gobernador (Massachusetts), en Utah, donde se encuentra la sede de los mormones, su religión, Dakota del Norte, Montana y Minnesota.



Huckabee



En cambio, el ex pastor bautista Mike Huckabee, que cuenta con fuerte apoyo entre los evangélicos, sorprendió: ganó en el estado del que fue gobernador, Arkansas, en Georgia, Alabama, Tennessee y Virginia Occidental, sus primeros éxitos desde Iowa, donde se inició el 3 de enero la carrera a la Casa Blanca. Huckabee cuenta hasta el momento con 154 delegados, según los datos preliminares.



McCain había llegado a este "supermartes" con la etiqueta de favorito, fortalecido por sus anteriores victorias en New Hampshire (noreste), Carolina del Sur y Florida.



Las próximas primarias se celebrarán el 9 y 12 de febrero, y el 4 de marzo.