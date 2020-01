Convocan en Colombia a un acto por víctimas de paramilitares

En un intento de aprovechar la movilización de la sociedad colombiana contra las guerrillas de las FARC esta semana, activistas de derechos humanos convocaron para el 6 de marzo un acto en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y agentes del estado, dijeron organizadores el miércoles.



''Desde hace mucho tiempo hemos intentado que la ciudadanía se mueva contra estos grupos'' paramilitares, dijo Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que organiza el acto. Pero ''hemos estado muy solos y ahora con este gran entusiasmo del lunes, queremos que la sociedad colombiana haga también un gesto contra otras formas de violencia...y exprese su rechazo a estos grupos'', agregó Cepeda en entrevista telefónica.



El 4 de febrero, millones de personas marcharon y se concentraron en plazas, dentro y fuera de Colombia, en una protesta contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) convocada por jóvenes en enero en la red de internet Facebook y a la que se sumó el apoyo masivo de los medios de comunicación locales.



Cepeda dijo que su convocatoria para el mediodía del 6 de marzo, fecha escogida porque será el inicio en Bogotá del IV encuentro nacional del movimiento, ''es abierta, si la gente quiere concentrarse en la plazas, marchar, colocar una bandera blanca en su casa, lo que quiera con tal de expresar su rechazo''.



''A la sociedad colombiana le haría muy bien condenar por igual todas las formas de violencia'', aseguró Cepeda, cuyo padre el senador y dirigente comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en Bogotá por paramilitares en 1994.



Indicó que por el momento carecen de un pronóstico sobre cuántos colombianos se movilizarían en marzo y que desde ya está en contacto con directores de televisoras y radio, tanto como con jóvenes que llamaron por internet a la marcha contra las FARC, para buscar su respaldo.



Algunos de esos jóvenes, reunidos bajo el nombre de ''Un millón de voces contra las FARC'' dijeron que su eventual participación sería individual y no a nombre del grupo porque quieren mantener su foco central en las guerrillas.



''Nosotros sí estamos de acuerdo con el objetivo y vemos que la marcha (de marzo) no tendría tintes partidistas'', dijo telefónicamente Rosa Cristina Parra, una de las organizadoras de la jornada del 4 de febrero. ''Participaríamos como sociedad civil porque estamos seguros que es necesario reconocer a las víctimas del conflicto...pero no participaríamos como organizadores'', agregó.



En un comunicado divulgado en su sitio de internet, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, surgido en el 2004, dijo que el acto de marzo es por ''los desaparecidos, por los desplazados, por los masacrados, por los ejecutados'' y que entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de tres mil 500 masacres y desplazaron a miles de campesinos, apropiándose de al menos seis millones de hectáreas de tierras.



Destacó también que a pesar del desarme de miles de paramilitares en los últimos años, en un proceso negociado con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, todavía muchas de esas bandas actúan bajo nuevos nombres y que sólo en el mes de enero habrían dado muerte a ocho personas.