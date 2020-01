FMLN refuta acusación de EEUU de que Venezuela la financia

El partido de la ex guerrilla izquierdista de El Salvador rechazó este miércoles que haya recibido o esté recibiendo ayuda financiera para su campaña electoral para las elecciones generales de 2009 de manos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como ha acusado Estados Unidos.



"Rechazamos enfáticamente ese señalamiento que ha hecho Estados Unidos, pues el FMLN no ha recibido ni está recibiendo ningún fondo financiero por parte de Venezuela para la campaña de nuestro partido de cara a las elecciones del próximo año", aseguró el vocero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el diputado Sigfrido Reyes.



El FMLN reaccionó así a la información sobre un informe enviado al Senado de Estados Unidos por el director nacional de Inteligencia de ese país, Michael McConnell, en donde éste señala que el gobierno venezolano "proveerá" de fondos al FMLN para su campaña electoral.



Chávez dará "generosos fondos de campaña para el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador" en su búsqueda de tener la Presidencia de ese país en 2009, indica el informe de inteligencia.



Para Reyes, esas afirmaciones "carecen de toda veracidad" y las calificó de "irresponsabilidad" que únicamente buscaría intentar "desprestigiar" la imagen del partido y de la fórmula presidencial que el FMLN ha lanzado para disputar los comicios.



El FMLN presentará en las elecciones presidenciales del 2009 al periodista Mauricio Funes como candidato a presidente y el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén como aspirante a la vicepresidencia.



"El FMLN trabaja con sus propios fondos, con recaudaciones que hacemos en el país, no buscamos el financiamiento en gobiernos extranjeros. El FMLN no hace gastos exagerados en la campaña, no hay fondos para tirarlos", sostuvo Reyes.



Por su parte, el jefe de la bancada en el Congreso de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Gallegos, dijo que "no sería extraño" que el partido de izquierda "reciba dinero de Venezuela".



"Se debe investigar este hecho, no puede haber un intervencionismo de Venezuela en asuntos internos o en política interna de nuestro país, y de comprobarse se debe de hacer una enérgica protesta a Venezuela", sostuvo Gallegos.



Los salvadoreños están convocados en marzo del 2009 a las urnas para elegir presidente y un poco antes, en enero, renovarán los 84 diputados del Congreso unicameral, así como a los alcaldes de los 262 municipios del país.