Colombia espera contacto con Venezuela sobre rehenes de FARC

Colombia espera un contacto con Venezuela para facilitar la entrega de tres ex parlamentarios colombianos secuestrados desde hace seis años y medio por la guerrilla de las FARC, dijo este miércoles el embajador colombiano en Caracas, Fernando Marín.



"Estamos esperando seguir en contacto con el gobierno venezolano. Esperemos que sea muy pronto que se hable de coordenadas" para encontrar a los rehenes que serán liberados, dijo a periodistas el diplomático, luego de entrevistarse con familiares de los rehenes en un hotel del centro de Caracas.



Los rebeldes ofrecieron el sábado pasado liberar unilateralmente, por razones de salud, a tres parlamentarios que mantiene secuestrados: Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán.



"Colombia y su gobierno serán facilitadores de este proceso, esperamos que concluya con éxito en pocos días", dijo Marín.



El embajador hizo la declaración una hora después de hablar con el Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, quien -dijo- también "está siendo facilitador de este proceso".



"El tema de las coordenadas está siendo manejado por el doctor Restrepo en Colombia", quien "está esperando algunas llamadas", sobre un eventual operativo humanitario, explicó.



El embajador dijo que los familiares están "lógicamente muy ilusionados en ver muy pronto a todos sus seres queridos", puntualizó.



Los familiares, que fueron recibidos el lunes por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, están esperando reunirse con el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez, y "seguramente también están esperando reunirse pronto con el presidente (Hugo) Chávez", dijo Marín.



El gobierno de Chávez anunció el domingo el inicio de "contactos y acciones" para recibir a los rehenes.



Hasta el sábado, el gobierno de Uribe y las FARC estaban estancados en la negociación de un canje de cerca de 40 rehenes de esa guerrilla por 500 rebeldes presos, que incluye a tres estadounidenses y la ex candidata presidencial colombo francesa Ingrid Betancourt.



Si se concreta, ésta será la segunda vez que las FARC liberan unilateralmente a secuestrados "canjeables".



El grupo guerrillero entregó el 10 de enero a Clara Rojas, compañera de fórmula a la vicepresidencia de Betancourt, y a la ex congresista Consuelo González, en una operación coordinada por Venezuela con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja.