Volcán Tungurahua erupciona

QUERO, ECUADOR / AFP



El volcán Tungurahua, en el sur de Ecuador, erupcionó violentamente ayer miércoles, y expulsó gran cantidad de lava, rocas y ceniza, lo que obligó a la evacuación de unos 1,450 pobladores de varios caseríos aledaños declarados en emergencia por el gobierno.



Ubicado a 135 km al sur de Quito, el volcán aumentó su actividad de manera intempestiva con explosiones que fueron oídas a varios km a la redonda y flujos piroclásticos (material incandescente, gases, cenizas) que descendieron por el flanco occidental, señaló Hugo Yépez, Director del Instituto Geofísico.



“Esta erupción está al momento en curso y continúa generando flujos piroclásticos. Los períodos de intensidad generan emisiones de ceniza que están siendo desplazadas por los vientos”, explicó el experto.



Una columna de ceniza se elevaba hasta 10 km de altura por encima del cráter, y se contabilizaban cientos de explosiones y sismos de largo período, según el reporte.



La emergencia sorprendió a los habitantes en la madrugada, aunque no se ha presentado ningún herido o víctima mortal.



Unas 400 familias de siete caseríos fueron evacuadas a los albergues, dijo a la AFP el gobernador de la provincia de Tungurahua, Fernando González.



La mayoría fue reubicada en la localidad turística de Baños, la más poblada de la zona de riesgo, donde habitan unas 15,000 personas. Allí las autoridades mantenían la alerta en un nivel moderado.



“Gran parte de la población ha salido, pero tenemos 12 familias en Bilbao que no quieren moverse y estamos hablando con ellos. Si es necesario utilizaremos la fuerza”, declaró González.



En los alrededores del cráter viven unas 20,000 personas distribuidas en las localidades de Baños, Bilbao, Huambaló, Palitahua, Cusúa, Manzano, Pillate, Patate, Quero y Chonglotus, principalmente.



De 5,029 metros, el Tungurahua (garganta de fuego) experimenta desde enero una fuerte reactivación, similar a la de agosto de 2006, cuando mató a seis personas y dejó unas 6,500 damnificadas, según el Instituto Geofísico.



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró el estado de emergencia en las zonas afectadas para liberar más recursos.



Simultáneamente fueron habilitados todos los centros de emergencia de las provincias de Bolívar, Tungurahua y Chimborazo, y de todos los cantones aledaños, dijo el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea.



El funcionario y el ministro de Defensa, Wellington Sandoval viajaron al área para supervisar los planes de contingencia.



“El volcán ha pasado a tener cero actividad, y eso no es una buena noticia; puede ser que eso implique una explosión mayor en los próximos minutos y horas. Pero estamos preparados”, manifestó Larrea.



La caída de ceniza afectó con más intensidad a Quero, donde los pobladores debieron utilizar mascarillas para remover la gran cantidad de material volcán que se acumulaba en los techos de las casas y en las aceras, constató la AFP.