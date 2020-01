Clinton y Obama prosiguen lucha tras “supermartes”

WASHINGTON / AFP



Los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama llevaron ayer miércoles su reñida lucha a los próximos estados en celebrar sus primarias, después que el “supermartes” no lograra desempatarlos, aunque sí permitió al senador John McCain afianzar su ventaja entre los republicanos.



“Si esto tiene que seguir hasta junio, seguirá hasta junio”, prometió David Plouffe, el director de campaña de Obama, después que su candidato cosechara triunfos en 13 estados en el “supermartes”, mientras Clinton se impuso en los que disponían de más delegados para la convención (California y Nueva York).



“Todos los que sueñan con una batalla en la convención (de fines de agosto) podrían quedar satisfechos, porque nadie logra una clara ventaja”, añadió Howard Wolfson, responsable de comunicación de la ex primera dama, dejando entrever una maratónica pelea entre ambos rivales en los próximos meses.



Por ahora, la senadora por Nueva York logró 900 delegados para la convención del partido, que se celebrará en Denver, contra 824 para Obama, cuando 2,025 son necesarios para convertirse en el candidato demócrata a las elecciones presidenciales del 4 de noviembre.



Tras el “supermartes”, ambos candidatos centraron sus esfuerzos en los próximos estados en celebrar sus primarias: el sábado tendrán lugar en Luisiana, Nebraska, el Estado de Washington y las Islas Vírgenes, mientras la capital Washington y los Estados vecinos de Virginia y Maryland las organizarán el próximo martes.



En California, Clinton, de 60 años, logró el triunfo gracias a un fuerte apoyo de la comunidad hispana, 66% de cuyos votantes le dieron su confianza. Además, la ex primera dama se impuso en Nueva Jersey y Massachusetts, un Estado donde varios miembros de la influyente familia Kennedy habían apoyado a Obama, así como Tennessee, Oklahoma y Arizona.



Por su parte, Obama, de 46 años, contrarrestó los éxitos de su rival con victorias en 13 estados: Illinois, por el que es senador, Georgia, Delaware, Alabama, Dakota del Norte, Connecticut, Kansas, Utah, Colorado, Idaho, Minnesota, Alaska y Missouri.



Clinton aspira a ser la primera mujer presidenta del país, mientras que Barack Obama quiere convertirse en el primer negro en dirigir la Casa Blanca.





McCain favorito

Por parte republicana, el veterano senador McCain, de 71 años, reivindicó el título de “favorito del Partido Republicano” tras vencer en nueve Estados, entre ellos California, Nueva York, Illinois, Connecticut, Nueva Jersey, así como Arizona, el Estado que representa en el Senado.



El congresista ya cuenta con 604 de los 1,191 delegados necesarios para ser designado candidato republicano, frente a 244 para el ex gobernador de Massachusetts, 244 para el mormón Mitt Romney, y 187 para el ex pastor bautista Mike Huckabee.



McCain, derrotado en las primarias de 2000 por el actual presidente George W. Bush, dejó patente, sin embargo, sus dificultades para conseguir el voto conservador del partido que capitalizó su principal rival Mitt Romney, y que permitió, asimismo, reforzar sus aspiraciones a Mike Huckabee.



Romney sumó delegados con sus triunfos en el Estado del que fue gobernador (Massachusetts), en Utah, donde se encuentra la sede de los mormones, su religión, Dakota del Norte, Montana y Minnesota.



En cambio, el ex pastor bautista Mike Huckabee, que cuenta con fuerte apoyo entre los evangélicos, sorprendió: ganó en el estado del que fue gobernador, Arkansas, en Georgia, Alabama, Tennessee y Virginia Occidental, sus primeros éxitos desde Iowa, donde se inició el 3 de enero la carrera a la Casa Blanca.



Para los republicanos, las próximas primarias se celebrarán el sábado en los Estados de Washington, Kansas y Luisiana.