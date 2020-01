Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Cae otro funcionario argentino por escándalo de autos diplomáticos

BUENOS AIRES / AFP

La Cancillería argentina destituyó a un funcionario en el marco del escándalo por presunto contrabando de automóviles que ingresó al país con franquicias diplomáticas, que salpica al menos 14 representaciones extranjeras, dijo ayer miércoles a la AFP una fuente oficial. El funcionario cesado es Eduardo Michel, quien estaba a cargo del Departamento de Franquicias de la Cancillería desde finales del año pasado, tras la salida del ex titular de esa sección, Jorge Matas. Matas fue desplazado luego de que el ministerio de Relaciones Exteriores detectó en una auditoría interna irregularidades para favorecer la nacionalización anticipada de lujosos vehículos importados a mitad de su valor por estar libres de impuestos, que luego eran vendidos en el mercado local.



Mano dura contra delitos “menores” en Costa Rica

SAN JOSÉ / AFP

La Fiscalía costarricense decidió poner mano dura contra los llamados delitos menores, tales como los asaltos a personas en las ciudades, el robo de cable eléctrico o los robos por debajo al equivalente de 500 dólares en viviendas, que azotan desde hace años a la ciudadanía. El fiscal general Francisco Dall’Anesse envió el 30 de enero una circular a todos sus subalternos para indicarles que deben acusar penalmente a quienes cometan delitos que hasta ahora eran considerados como hechos de poca relevancia, por ejemplo todos aquellos robos menores a 250,000 colones (500 dólares), informó martes la prensa local.



Presidente del Chad afirma que controla capital y el país

YAMENA / AFP

El presidente de Chad, Idriss Deby, afirmó que las fuerzas gubernamentales tienen el “control total” de la capital y del resto del país y que persiguen a los rebeldes en su huida. “Tenemos el control total no solamente de la capital, sino también de todo el país”, declaró el jefe de Estado en conferencia de prensa, la primera desde el fin de semana, cuando estallaron los combates en torno de Yamena entre sus fuerzas y los rebeldes que intentan derrocarlo. Deby indicó que algunos rebeldes “huyeron, otros están todavía en Yamena vestidos de civil y otros intentan llegar a la frontera” con Sudán, pero “los atraparemos antes de que entren en Sudán”, aseguró.



Justicia española procesa 40 militares ruandeses por genocidio

MADRID / AFP

La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, anunció ayer miércoles el procesamiento de 40 militares ruandeses por “genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo”, por hechos cometidos en los años 90 en Ruanda. El juez español Fernando Abreu los acusa de fomentar los enfrentamientos étnicos para hacerse con el poder y crear un “régimen de terror”. Estos responsables se hicieron con “el poder por la fuerza (...), tomando el control absoluto de la estructura del Estado, generando a partir de este momento un auténtico régimen de terror”, indicó el auto del magistrado que resume la decisión de la Audiencia Nacional.



Cohete palestino hiere a niñas israelíes

CIUDAD DE GAZA / AP

Un cohete palestino lanzado ayer miércoles a una población del sur de Israel hirió levemente a dos niñas que fueron alcanzadas por la metralla cuando jugaban frente a su casa, dijeron los médicos israelíes. Por su parte, el Estado judío atacó a grupos lanzadores de cohetes y prometió una guerra “en todos los frentes” hasta que Hamas deje de agredir el sur del territorio israelí. Las víctimas, hermanas de 4 y 2 años, fueron heridas al caer un cohete en una casa del kibutz Beeri, una granja colectiva situada a seis kilómetros (4 millas) de Gaza.



Al-Qaida en Irak adiestra niños para secuestrar y matar

BAGDAD / AP

Videos confiscados por las fuerzas estadounidenses en Irak muestran a agentes de al-Qaida adiestrando a niños para secuestrar y asesinar civiles, dijeron este miércoles funcionarios estadounidenses e iraquíes. Secuencias de video exhibidas a periodistas muestran un aparente operativo de adiestramiento, donde niños con los rostros cubiertos por pasamontañas, algunos de los cuales parecen tener unos 10 años de edad, ingresan a una vivienda y apuntan con sus armas a las cabezas de fingidos residentes. Otro video muestra a un niño vistiendo un chaleco con explosivos como los usados por los atacantes suicidas y posando con armas automáticas. Pero funcionarios estadounidenses e iraquíes dijeron que no pueden ofrecer un cálculo de cuántos niños están bajo el control del grupo terrorista.



Acalorado debate en Turquía sobre uso de velo islámico

ANKARA / AP

Los legisladores turcos iniciaron ayer miércoles un debate sobre la posibilidad de permitir a las mujeres usar el velo islámico en las universidades, uno de los temas más delicados en este país de mayoría islámica pero régimen secular. El parlamento mantendrá el primer debate sobre la medida y la consiguiente votación sobre la propuesta gubernamental para enmendar la constitución secular, que derogará la prohibición. Una segunda ronda de votaciones tendrá lugar el sábado. El tema del velo es una fuente de tensión en Turquía y ha dividido a la población entre secularistas e islamistas.



Tres generales de Pakistán mueren al caer helicóptero

PESHAWAR, PAKISTAN/AP

Tres generales y cinco soldados de Pakistán murieron ayer miércoles al caer el helicóptero en que viajaban en el noroeste del país, informaron las autoridades. La aeronave se estrelló en Waziristán del Sur, una árida región tribal fronteriza con Afganistán, dijo el portavoz del ejército Athar Abbas.