Partido Popular propone plan para integrar a inmigrantes

Los inmigrantes que se afinquen en España deberán prometer que aprenderán el español, que respetarán las costumbres españolas y que regresarán a sus países si no pueden encontrar trabajo, según un plan sugerido por el opositor Partido Popular, PP.



El plan fue sugerido con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo. Algunos grupos activistas consideraron extrema e incluso anticonstitucional la propuesta del conservador PP.



El líder opositor Mariano Rajoy presentó la idea el miércoles en la región catalana, que tiene la mayor concentración de inmigrantes extranjeros de toda España. A nivel nacional, los extranjeros suman el 10 por ciento de los 45 millones de habitantes.



Los inmigrantes que deseen renovar el inicial permiso de residencia por un año tendrán que formar un documento legalmente vinculante en el que prometen ''obedecer las leyes, respetar las costumbres españolas, aprender el idioma, pagar sus impuestos y trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un plazo de tiempo no pueden encontrar trabajo'', dijo Rajoy.



La propuesta es considerada una copia de la adoptada por el presidente francés Nicolas Sarkozy en el 2004 cuando era ministro del Interior.



Rajoy dijo que a cambio de cumplir esa promesa, los inmigrantes tendrán los mismos derechos y beneficios que los ciudadanos españoles.



El presidente de SOS Racismo, Javier Ramírez, dijo que los inmigrantes gozan ya de ciertos derechos, sin tener que firmar un documento comprometedor con el gobierno.



''Es anticonstitucional: los derechos no pueden depender de la nacionalidad o de un estatus administrativo'', insistió Ramírez.

Kamal Rahmouni, presidente de una asociación de ayuda a los marroquíes, dijo que la integración social no puede ser impuesta mediante un decreto o contrato.