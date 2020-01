Mitt Romney suspende campaña

Mitt Romney suspendió el jueves su campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano, efectivamente cediendo la postulación a John McCain.



''Debo ahora hacerme a un lado, por nuestro partido y por nuestro país'', expresó Romney en un discurso ante la Conferencia de Acción Política Republicana.



''Si mantengo la lucha todo el camino hasta la convención, impediré el lanzamiento de una campaña unida y haré más probable que la senadora Clinton o (Barack) Obama ganen. Y en estos tiempos de guerra, simplemente no puedo permitir que mi campaña sea parte de una capitulación ante el terrorismo''.



''Esta no es una decisión fácil para mi. Odio perder. Mi familia, mis amigos y nuestros partidarios ... muchos de ustedes que están ahora aquí en esta sala ... se han esforzado para que me convierta en presidente. Si se tratara sólo de mi, seguiría. Pero comencé esta campaña porque amo a Estados Unidos'', añadió.



Su discurso suscitó expresiones de asombro y gritos de ''¡No, no!'' entre el público, al que Romney replicó: ''Ustedes son maravillosos''.



McCain ganó en la mayoría de los estados que realizaron internas partidarias el ''super martes'', acercándose a las cifras que necesita para ganar oficialmente la nominación.



En total, McCain va a la cabeza con 707 delegados, Romney ha logrado 294 y Mike Huckabee 195. Para ganar la nominación partidaria en la convención que se realizará en Saint Paul, Minnesota, es necesario conseguir 1.191 delegados.



''Discrepo del senador McCain en numerosos asuntos, como saben. Pero coincido con él en que se debe hacer todo lo necesario para triunfar en Irak, para encontrar y ejecutar a Osama bin Laden, para eliminar a al-Qaida y el terrorismo'', dijo Romney.



La salida de Romney tiene lugar casi un año después de que decidió postularse formalmente. El 12 de febrero del 2007 había declarado su precandidatura en Michigan.



A lo largo de los 12 meses siguientes, Romney buscó el apoyo de conservadores con una campaña focalizada en los valores familiares, enfatizando su oposición al aborto y al matrimonio de homosexuales, y su apoyo a los recortes impositivos y una atención médica que beneficie a las familias de clase media.



''Necesitamos enseñarle a nuestros niños que antes de que tengan bebés, deben casarse'', declaró durante su campaña.



Pero enfrentó acusaciones de que su posición era cambiante, críticas que socavaron la candidatura de otro precandidato presidencial, John Kerry en el 2004.