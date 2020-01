Candidato Romney abandona campaña

WASHINGTON / AFP



El favorito para la investidura republicana a la Presidencia, John McCain, tendió la mano a sus enemigos conservadores ayer jueves, prometiendo unir al partido para el asalto contra los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama.



“Hemos tenido algunos desacuerdos, y ninguno de nosotros va a pretender que no continuemos teniéndolos”, dijo el senador McCain durante la Conservative Political Action Conference (CPAC, por sus siglas en inglés), la mayor reunión anual del bloque republicano conservador.



“Pero incluso en desacuerdo, especialmente en desacuerdo, buscaré el consejo de mis compañeros conservadores”, dijo McCain durante la reunión, su mejor ocasión para ganarse a los conservadores escépticos con quienes peleó durante un largo tiempo.



“Si soy convencido de que mi juicio es erróneo, lo corregiré. Si me mantengo en mi posición incluso después de haberme beneficiado de su consejo, espero que no perderán de vista las otras muchas ocasiones en las que estamos de acuerdo”, añadió el senador.



McCain, de 71 años, acudió a la reunión en una estrenada posición de poder tras el “supermartes” y tras la renuncia de su principal rival, Mitt Romney, de la carrera a la Casa Blanca, que lo destaca como favorito y probable futuro nominado republicano a la Presidencia.





Intenta atraer sector duro

Romney admite fracaso

“Entré a esta carrera porque amo a Estados Unidos, y porque amo a Estados Unidos, en este tiempo de guerra, siento que tengo ahora que hacerme a un lado por nuestro partido y por nuestro país”, dijo Romney, que tuvo un desempeño menos afortunado de lo esperado en las primarias del martes.



De acuerdo a un recuento independiente efectuado por el sitio web especializado RealClearPolitics, Romney tiene 279 delegados contra 720 de McCain, de 71 años. Se requieren 1,191 para obtener la nominación.



Ahora, la pugna republicana se resolverá entre McCain y el también conservador Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas, que era el tercero en liza. Huckabee tiene 194 delegados, mientras que Ron Paul, el restante candidato del oficialismo, cuenta con sólo 14.



Al mismo tiempo, por el lado demócrata la ex primera dama Hillary Clinton tuvo que suministrar de su propio bolsillo cinco millones de dólares para su campaña. En cambio, Obama recaudó siete millones de dólares desde las primarias del “supermartes”.



En una nueva guerra de relaciones públicas entre los candidatos, el bando de Clinton retó a Obama a participar en un nuevo debate la semana próxima, luego de que éste anunciara que sólo aceptaba uno más.



“Hay mucho en juego y los temas que enfrenta el país son demasiado graves para negar a los votantes la oportunidad de ver a los candidatos de cerca”, dijo la jefa de campaña de Clinton, Patti Solis Doyle, en una carta dirigida a su par del lado de Obama, David Plouffe.



Pero Obama podría tener pocos incentivos para acceder al requerimiento de Clinton, dado que el formato de debate suele jugar más a favor de los puntos fuertes de la ex primera dama, mientras que él muestra su mejor perfil durante sus encendidos discursos.



Los rivales demócratas cruzarán espadas en una serie de primarias y caucus menores antes de las grandes primarias del cuatro de marzo en Ohio y Texas.