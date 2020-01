Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

07 Febrero 2008

9:13 p.m. |

Colombia e Israel fortalecen lazos militares

JERUSALÉN/AP

El ministro de Defensa de Colombia alabó ayer jueves los estrechos lazos de Colombia e Israel en materia de defensa y anunció que buscaba establecer un fondo bilateral para financiar la investigación y desarrollo tecnológico. El presidente israelí Shimon Peres recibió a Juan Manuel Santos en su hogar y señaló en un comunicado que en la década de los 50 Colombia desafió embargos internacionales de envío de armas al recién nacido Estado judío.''En los últimos años la situación ha dado la vuelta, e Israel es capaz de devolverle el favor a Colombia'', indicó el comunicado, que no profundizó al respecto. Israel no revela detalles de sus exportaciones de armas, pero la prensa local ha dicho que es un importante suministrador de productos militares.



Australia acusa a Japón de matanza "indiscriminada" de ballenas

SYDNEY/AP

Australia divulgó ayer jueves fotos de japoneses cazando ballenas en el mar Antártico, calificándolas de pruebas de una matanza ''indiscriminada'' de los animales. Japón negó que una de las fotografías mostrara a una ballena y a su cachalote siendo transportados al casco de uno de los balleneros y acusó al gobierno australiano y a los medios de divulgar propaganda que podría fracturar los vínculos entre ambas naciones. Las imágenes son un nuevo paso del gobierno australiano en su lucha contra los balleneros japoneses. Japón retomó recientemente la caza de ballenas tras una interrupción causada por activistas medioambientales, que persiguieron una flota japonesa en las aguas del polo sur.



Escándalo con tarjetas de créditos acosa a Lula Da Silva

BRASILIA/AP

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un posible nuevo escándalo desgastante para su gobierno, cuando el Congreso se ocupe de investigar el mal uso de tarjetas de crédito corporativas por parte de sus altos funcionarios. El uso abusivo de las tarjetas cobró relieve en las últimas semanas en Brasil, cuando se reveló que una ministra había gastado 171.000 reales (cerca de 100.000 dólares) en el alquiler de carros, restaurantes y compras en una tienda libre de impuestos. La ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, se vio obligada a renunciar la semana pasada en medio del escándalo, mientras otros altos funcionarios permanecen en la mira por el uso irregular de las tarjetas de crédito.



Cinco muertos en enfrentamiento policial en Los Ángeles

LOS ÁNGELES/AP

Agentes policiales mataron a un hombre que se había atrincherado en su casa luego de ultimar a un policía y de haber dicho que mató a tres de sus familiares. Cinco personas, entre ellas un policía y el hombre armado, perdieron la vida, dijeron las autoridades. El hombre se había atrincherado en su casa desde las nueve de la noche del miércoles. Horas después los policías lanzaron gases lacrimógenos en la vivienda y la embistieron con un leño de madera. Menos de 90 minutos después, la vivienda ardía en fuego. El subdirector policial Jim McDonnell dijo que los agentes intercambiaron disparos con el sujeto y que éste murió. El individuo fue llevado a un hospital donde fue declarado difunto, dijo McDonnell.El hombre se había atrincherado en su casa luego de decirle a la policía que mató a tres de sus familiares. Cuando la policía llegó al lugar intercambió disparos con un equipo SWAT. En el enfrentamiento murió un agente y otro resultó herido.



Vías de Bogotá pasaron un día sin autos particulares

BOGOTÁ/AP

Aunque solo sea por un día, los bogotanos amanecieron el jueves sin ''trancón'', como denominan al congestionamiento vial que puede dejar por horas a los capitalinos en largas filas de autos. Más de un millón de carros se quedaron sin circular debido a la octava jornada del ''Día sin autos'', una iniciativa única en Sudamérica, promovida por la Alcaldía de Bogotá para concienciar a la población sobre el cuidado del medio ambiente.



EU niega visas a políticos de Kenia

NAIROBI/AP

Estados Unidos le negó la entrada a 10 prominentes políticos de Kenia al considerarlos como ''delincuentes'' involucrados en los hechos de violencia que estallaron tras los comicios. El Partido de Unidad Nacional del presidente Mwai Kibaki y el opositor Movimiento Democrático Naranja niegan haber participado en los enfrentamientos, saqueos e incendios intencionales que han matado a más de 1.000 personas y han desplazado de sus viviendas a cerca de 300.000 habitantes. El anuncio estadounidense tuvo lugar ayer jueves en momentos que se incrementan las presiones para que los negociadores de los partidos rivales lleguen a un acuerdo en el diálogo de paz que tiene como mediador al ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.



Al menos 29 muertos por choque múltiple en Egipto

EL CAIRO /AP

Al menos 29 personas murieron y 12 fueron heridas cuando nueve automóviles y camiones chocaron entre sí en una carretera con niebla, al sur de la capital egipcia la madrugada de ayer jueves, informó la Policía. El banco espeso de niebla y las altas velocidades de los vehículos en ese entorno de hasta 100 kilómetros por hora (60 millas por hora) fueron en principio las causas del accidente, que bloqueó brevemente el principal camino utilizado para el transporte agrícola hacia las provincias sureñas, de acuerdo a la información.