Lula y Sarkozy discutirán sobre rehenes de FARC

Los presidentes de Brasil y Francia abordarán la situación de los rehenes en manos de la guerrilla colombiana cuando se reúnan la próxima semana en la Guyana Francesa, informó el viernes el gobierno brasileño.



El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se trasladará el martes al territorio francés para una reunión de un día con su par Nicolás Sarkozy en la localidad fronteriza de St. Georges de l'Oyapok, donde abordarán temas de la agenda bilateral.



''Brasil se ofreció a auxiliar en la solución del problema (de los rehenes de las guerrillas de las FARC), observando el principio de la no intervención en los asuntos internos de Colombia'', recordó el portavoz de la presidencia Marcelo Baumbach. ''El tema va a ser abordado''.



No obstante, aclaró que no se podría esperar un avance concreto en la creación de un grupo de apoyo a la liberación de los rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a que no está prevista la participación de los presidentes de Colombia, Alvaro Uribe, y Venezuela, Hugo Chávez.



Baumbach explicó que Brasil considera crucial la participación de éstos dos gobernantes en cualquier acuerdo sobre los rehenes de las FARC.



Sarkozy, por su parte, ha presionado por la liberación de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt, detenida desde hace seis años por la guerrilla izquierdista.



Baumbach indicó que en la agenda de la reunión figuran la cooperación en temas de defensa y en el área de la energía nuclear con fines civiles.



Sin embargo, explicó que no se esperan acuerdos concretos en torno a la adquisición de equipo militar francés por parte de Brasil.



El ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, visitó Francia en enero para discutir la compra de un submarino Scorpene a diesel que serviría de base para el desarrollo de un submarino nuclear, así como aviones de combate y helicópteros de carga.



En la cita, los dos gobernantes tienen previsto dar su visto bueno a la maqueta de un puente sobre el río Oyapok que uniría la Guyana Francesa con el estado brasileño de Amapá.



Baumbach explicó que los dos países firmaron en el 2005 en París un acuerdo para la construcción del puente, valorado en unos 20 millones de dólares, para cuya construcción se abrirá una licitación internacional.