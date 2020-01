Ecuatorianos se adaptan a rutina de volcán Tungurahua

Los pobladores de pequeñas localidades aledañas al volcán Tungurahua tratan de adaptar sus vidas a la inestable actividad del coloso andino: pasan las noches en albergues y regresan al día siguiente para cuidar sus pertenencias, cultivos y ganado.



Técnicos del Instituto Geofísico reconocieron el viernes el variable estado del volcán, con episodios de permanente expulsión de gases, ceniza y rocas incandescentes y luego periodos de menor actividad, por lo que recomiendan precaución y alerta.



''No baja todavía la posibilidad de una erupción más grande'' explicó en una rueda de prensa en Quito, el director del Geofísico, Hugo Yepes. El Tungurahua entró el miércoles en una nueva fase eruptiva y en las últimas horas su nivel de actividad es ''medio'', dijo.



''Nuestra expectativa sigue siendo de días, no de horas'' sobre la posibilidad de que se presente una actividad más intensa, indicó.



Señaló que en el día se ha presentado ''una columna permanente de ceniza'' que ha caído en poblaciones cercanas como Bilbao, Pillate, Manzano y Choglontus. Ese material se ha acumulado en una capa de unos ''dos milímetros que es bastante para ser un solo día'', explicó.



En la noche, el rugido del volcán, la vibración de ventanales y el avistamiento de salida constante de material incandescente hacen que la mayor parte de la población opte por abandonar sus viviendas y salga hacia lugares seguros.



Según el gobierno, unas 976 personas permanecen alojadas en 15 albergues de emergencia. En total unas tres mil personas han sido evacuadas, según cifras oficiales.



Decenas caminan largos trechos

Temprano en las mañanas es posible observar a decenas de personas caminar largos trechos, pasar rústicos puentes hasta llegar a sus propiedades. Limpian y arreglan sus casas, otras revisan sus cultivos o cuidan a su ganado.



Baños, una ciudad turística ubicada a unos cinco kilómetros del volcán, ha visto disminuida la presencia de turistas pero sigue en actividad pendiente de lo que pueda ocurrir.



''La gente se ha acostumbrado a vivir con el riesgo'', afirmó el coronel Aníbal Salazar, jefe del departamento técnico de la Defensa Civil.



Dijo que las autoridades y organismos no gubernamentales, para reubicar a las familias afectadas, están construyendo más de 400 viviendas en tres localidades seguras: Penipe, Pelileo y Río Blanco, que se encuentran a entre 15 y 20 kilómetros del volcán.



A 15 kilómetros del Tungurahua funcionan dos centrales hidroeléctricas que se mantienen en ''estado de emergencia'' ante cualquier eventualidad que obligue a suspender las operaciones, dijo a la AP, Gabriel Argüello, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).



Las centrales Agoyán y San Francisco aportan 156 y 230 megavatios, respectivamente, y se alimentan del caudal de los ríos Chambo y Pastaza que podrían verse contaminados con caída de ceniza, rocas y lodo, si se produce una gran erupción, explicó.



Patricio Ramón, técnico del Geofísico, en la estación Guadalupe, cercana al Tungurahua, explicó que ''el volcán se encuentra en un estado inestable, rápidamente puede incrementar la actividad pero igualmente entrar a periodos de menor actividad. Esto nos muestra que hay una inestabilidad que se convierte en algo más peligroso''.



El volcán de 5.023 metros de altura está ubicado a 135 kilómetros al sureste de Quito.



Producto de la caída de ceniza se han visto afectadas 3.424 cabezas de ganado bovino y vacuno y unas 7.928 hectáreas de cultivos de papa, arveja, maíz, cebolla y otros, según estimaciones oficiales.