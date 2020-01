Duelo demócrata sigue hoy sábado

WASHINGTON / AFP

Con nuevas consultas electorales que se desarrollarán hoy sábado y el martes en siete estados continúa la reñida carrera por la candidatura demócrata en Estados Unidos, mientras que entre los republicanos John McCain parece tener el camino despejado.



Tras el “supermartes” que se saldó con un empate entre Hillary Clinton y Barack Obama, hoy sábado habrá primarias de ambos partidos en Luisiana (sur) y “caucus” (asambleas electorales) demócratas en Washington (noroeste) y Nebraska (centro) y “caucus” republicanos en Kansas (centro) y Washington.



El martes se celebrarán primarias en Virginia y Maryland, ambos estados del este. Otra primaria tendrá lugar el mismo día en el Distrito de Columbia (la ciudad de

Washington), pero la capital juega un papel menor en términos de delegados a las convenciones partidarias.





Obama ayer en Nebraska y Clinton en Arlington

El senador por Illinois (norte) Barack Obama se encontraba ayer viernes de campaña en Nebraska, donde dijo que estaba en mejores condiciones que su rival, la senadora por Nueva Cork, Hillary Clinton, para derrotar a John McCain. “Estoy impaciente por debatir con John McCain, porque sé cómo dirigirme a los independientes, y tengo apoyos republicanos”, afirmó.



Por su parte, la ex primera dama afirmó el jueves en Arlington (Virginia) que estaba mejor ubicada frente a McCain, ya que ella ofrece “la experiencia de toda una vida”.



En Virginia están en juego 83 delegados demócratas, y en el vecino Maryland 70. La capital de Estados Unidos cuenta únicamente con 15 delegados.



Según el sitio de internet RealClearPolitics, Hillary Clinton se encontraba el viernes por escasa diferencia delante de Obama en número de delegados: 1,077 contra 1,005, cuando se necesitan 2.025 para obtener la investidura demócrata en la convención de agosto.



“La lucha es tan ajustada que cada voz contará, y cada delegado representará un gran objetivo”, se apasiona Sheila McKee, una morena de 35 años que confiesa no haberse decidido todavía entre Hillary Clinton y Barack Obama.



“Obama es impresionante, pero todavía no sé quién tiene mayor probabilidad de ganar contra el favorito republicano, entre un candidato masculino procedente de una minoría o una mujer”, explica a la AFP esta secretaria de dirección que vive en el condado de Montgomery (Maryland).



En Maryland, la votación está abierta únicamente a los electores afiliados a cada uno de los dos partidos.



“Es una votación con mucho en juego y voy a participar, cosa que no hago siempre. Hillary Clinton tiene posibilidades de ganar en Virginia pero no en Maryland ni en el DC, donde hay una fuerte comunidad afroamericana y gente cultivada que se gana bien la vida”, estimó por su parte Bruce Wisman, residente de Arlington, Virginia.



“En Virginia, los electores pueden decidir el día mismo de la elección en qué primaria (demócrata o republicana) van a participar. Esto conlleva mucho suspenso”, explicó este abogado de 39 años.



Obama y Clinton participarán en mítines demócratas el sábado en Richmond, capital de Virginia. El joven senador por Illinois también recorrerá el estado el domingo y el lunes. Por su parte, tras el abandono de Mitt Romney en las primarias republicanas, McCain no perdió un segundo para defender su proyecto para seducir al ala dura de su partido.



“Espero sinceramente que incluso si piensan que a veces me equivoco (...) como conservador, reconocerán de todos modos que, sobre temas importantes para todos nosotros, he mantenido las posiciones de un conservador”, declaró el senador por Arizona ante la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense (Conservative Political Action Conference), reunida el jueves y el viernes.



El presidente estadounidense, George W. Bsh, se dirigió al mismo auditorio el viernes de mañana, y llamó, sin nombrarlo, a apoyar a John McCain.



Con el grito de fondo de “¡cuatro años más!”, el presidente declaró: “Pronto tendremos un candidato que llevará la bandera conservadora en esta elección y más allá”.