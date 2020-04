Fondos de PDVSA no están congelados

CARACAS / AFP



El fallo de un tribunal británico y otro en Nueva York a favor de ExxonMobil es una medida cautelar que no congela 12,000 millones de dólares de activos de la estatal petrolera PDVSA en el mundo, ni afecta sus operaciones, dijo el viernes el ministro de Energía, Rafael Ramírez.



“Es completamente falso que estén congelados (los fondos), no tenemos ninguna decisión definitiva. Es una medida cautelar en una corte de Nueva York que tenemos el derecho de responder”, dijo el ministro en una rueda de prensa.



“Es una medida transitoria mientras PDVSA presenta sus alegatos y estamos seguros que vamos a suprimir esa medida cautelar”, explicó Ramírez.



El ministro admitió que están bloqueados 300 millones de dólares “temporalmente, pendiente de la decisión judicial” de un tribunal de Nueva York.



ExxonMobil, la petrolera más grande del mundo, precisó el jueves que, además de una decisión en Gran Bretaña, solicitó la ayuda de varios tribunales en el mundo, en Nueva York, Holanda y Antillas Holandesas.



El ministro, quien también encabeza la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aseguró que estos fallos no afectan “para nada” el flujo de caja, la operatividad o los suministros de PDVSA.



ExxonMobil anunció el jueves que obtuvo de un tribunal británico el congelamiento de 12,000 millones de dólares de activos de PDVSA en el mundo, en el marco de un arbitraje con el gobierno venezolano.





Arbitraje por nacionalización

El primero de enero de 2007, el presidente Hugo Chávez aplicó un decreto de nacionalización de la industria petrolera mediante la cual aumentó de 39 a 78% el control estatal de negocios con petroleras extranjeras en la Faja petrolífera del Orinoco, que sería el mayor reservorio de crudos del mundo.



Ramírez admitió que los convenios firmados en la década de los 90 permiten que los asuntos estratégicos para Venezuela puedan ser dirimidos en un arbitraje internacional, en este caso una instancia del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).



Los nuevos contratos impiden los arbitrajes internacionales, explicó.



Ramírez recordó que de 13 empresas privadas que mantenían empresas mixtas con PDVSA, las estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips optaron por abandonar el negocio antes que ser socios minoritarios.



Ramírez dijo que por la extinta empresa mixta Cerro Negro, en la cual ExxonMobil tenía 41.06% de participación, la petrolera “pretende que le reconozcamos el número (valor) que ponen sobre la mesa, un número bárbaro, más allá de lo que eso vale” como indemnización.



ExxonMobil, que reportó las mayores ganancias de su historia por 41,000 millones de dólares, dijo que la salida de Venezuela le causó pérdidas en un 1% de sus ganancias, más de 4,000 millones de dólares.



“Tenemos nuestra propia estimación y los esperamos en los tribunales. Con ellos no ha sido posible conversar”, retó Ramírez.



ExxonMobil busca “hostigarnos de esta manera, es una estrategia agresiva que no nos amilana”, agregó Ramírez.