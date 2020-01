FMLN pide regular fondos de campaña

SAN SALVADOR / AFP



El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, pidió al gobierno de Antonio Saca que apoye una ley para regular y fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.



El candidato presidencial del FMLN, el periodista Mauricio Funes, le pidió a Saca desempolvar un proyecto de la izquierda en el Congreso para que el financiamiento electoral sea regulado y vigilado.



La propuesta de Funes fue hecha la misma semana en que Estados Unidos denunció el eventual financiamiento del presidente venezolano Hugo Chávez a la campaña de la izquierda salvadoreña, de cara a los comicios presidenciales de marzo de 2009.



Funes indicó que la aprobación de una ley de partidos ayudaría a que los institutos políticos sean transparentes en la obtención y utilización de sus fondos, y daría certeza a la población que los fondos utilizados por los partidos políticos son lícitos.



Actualmente, el gobierno salvadoreño investiga si el partido FMLN ha recibido o recibe financiamiento para su campaña electoral por parte del gobierno de Venezuela, tal como señaló un informe de la inteligencia de Estados Unidos.



Para Funes, lo indicado en ese informe estadounidense ha provocado una discusión en el país “que no lleva a nada” y que por el contrario “distrae la atención de los principales problemas del país”.



El secretario de Comunicaciones del FMLN, el diputado Sigfrido Reyes, agregó que desde hace dos meses se encuentra “engavetado” en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de partidos y dijo que el partido de gobierno la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) “se ha opuesto a que esa iniciativa de ley prospere a una aprobación del seno legislativo”.



“El gobierno está hablando de que el FMLN debe de ser transparente, y lo estamos siendo, pero ellos a qué le temen con una ley como la que estamos proponiendo, ¿acaso tienen miedo de que salga a luz pública algo ilícito?”, cuestionó Reyes, tras insistir que “si transparencia quiere, pues entonces aprobemos esa ley”.



El Salvador los partidos políticos no están sujetos a ningún tipo de fiscalización y queda a discreción de ellos la forma en que obtienen y como gastan sus dineros, y tampoco dan cuenta de sus fuentes de financiamiento.



Los partidos salvadoreños se alistan para la campaña de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2009.



De momento, sólo el FMLN ha nombrado a su fórmula presidencial, con Mauricio Funes como candidato a presidente y el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Ceren a vicepresidente.



ARENA, por su parte, se encuentra en un proceso interno para definir su fórmula presidencial.