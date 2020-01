Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

08 Febrero 2008

4:48 p.m. |

END

Explosión, no disparos, mató a Bhutto: Scotland Yard

ISLAMABAD / AP

Investigadores de Scotland Yard han determinado que la dirigente opositora pakistaní Benazir Bhutto falleció a consecuencia de la explosión de una bomba, no de disparos, durante un atentado terrorista ocurrido el 27 de diciembre. Ello confirma la versión oficial sobre su muerte. El Partido Popular de Pakistán, de Bhutto, rechazó de inmediato los descubrimientos anunciados por los británicos y reiteró su demanda de que las Naciones Unidas conduzcan una investigación sobre el caso. El partido afirma que Bhutto fue muerta a tiros y sospecha de un encubrimiento de parte del gobierno, porque Bhutto había acusado a los aliados políticos del presidente Pervez Musharraf de planear su muerte.



Tres muertos en explosión en planta de Georgia

GEORGIA,EU / AP

Los bomberos que trabajaron en la extinción de un incendio en una refinería de azúcar dijeron ayer viernes que encontraron tres cadáveres y que creen saber el lugar donde yacerían otros tres, aunque las autoridades municipales no confirmaron la noticia. Los equipos de rescate encontraron tres cadáveres en los túneles situados bajo el edificio, y creen que han localizado otros tres, aunque no han llegado a ellos, dijo el comisionado de Bomberos y Seguridad de Georgia, John Oxendine. Ayer viernes por la mañana, los bomberos aún intentaban apagar el incendio surgido en la refinería de la empresa Imperial Sugar Company mientras equipos de investigadores sospechaban que la causa de la conflagración fue el polvo de azúcar, un producto químico que puede ser sumamente inflamable. La planta quedó destruida.



Refuerzan seguridad para impedir protestas contra Bachelet

SANTIAGO DE CHILE / AP

La Armada y la Policía reforzaron la vigilancia para impedir una anunciada protesta de deudores habitacionales contra la presidenta Michelle Bachelet en su lugar de veraneo, a orillas del lago Caburgua, unos 780 kilómetros al sur de Santiago. Bachelet posee una cabaña --pintada con un fuerte color rojo-- en el sector norte del Caburgua y hace más de una década pasa febrero en ese lugar, aprovechando el verano austral. La líder de una organización de deudores habitacionales, Juana Silva, anunció que se están organizando para ir a protestar al lago, frente a la casa de Bachelet.



El Papa recibe a obispos de Costa Rica

CIUDAD DEL VATICANO / AP

El papa Benedicto XVI recibió ayer viernes en audiencia a los representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica al término de la quinquenal visita ad limina, a quienes invitó a estar atentos a los peligros de las sectas religiosas y grupos seudo religiosos. Señaló que estos movimientos formulan una “multitud de promesas de un bienestar fácil e inmediato, pero que terminan en el desengaño y la desilusión’’.



También se refirió “a la difusión de ideologías que, proclamando ensalzar al ser humano, en realidad lo banalizan’’. Dijo que frente a estos peligros deben actuar, en primer lugar, los religiosos, pero que también “a los fieles laicos les corresponde participar en esta misión según su vocación específica’’.



Lula y Sarkozy discutirán sobre rehenes de FARC

BRASILIA / AP

Los presidentes de Brasil y de Francia abordarán la situación de los rehenes en manos de la guerrilla colombiana cuando se reúnan la próxima semana en la Guyana Francesa, informó el viernes el gobierno brasileño. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se trasladará el martes al territorio francés para una reunión de un día con su par Nicolás Sarkozy en la localidad fronteriza de St. Georges de l’Oyapok, donde abordarán temas de la agenda bilateral. “Brasil se ofreció a auxiliar en la solución del problema (de los rehenes de las guerrillas de las FARC), observando el principio de la no intervención en los asuntos internos de Colombia’’, recordó el portavoz de la presidencia Marcelo Baumbach. “El tema va a ser abordado’’.



Caen cohetes en Israel tras corte de energía a Gaza

JERUSALÉN / AP

Milicianos palestinos lanzaron cerca de 20 cohetes contra Israel ayer viernes, dijo el Ejército israelí, un día después de que el gobierno de Jerusalén empezó a detener el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, en un intento por detener los ataques.



La noche del jueves, Israel cortó alrededor del 1% del suministro eléctrico a Gaza, dijo el vocero del ministro de la Defensa, Shlomo Dror. Israel continuará recortando la energía en tanto el gobierno local, encabezado por el grupo Hamas, no detenga los ataques, dijo. “Es su elección. Deben elegir si quieren seguir invirtiendo en cohetes y atacar a Israel, o si quieren electricidad de Israel’’, expresó Dror.



Chile: 16 heridos en frustrado rescate de delincuente

SANTIAGO DE CHILE / AP

Cuatro sujetos que intentaron sin éxito rescatar a un preso desde un hospital del puerto de Coquimbo, hirieron con disparos de escopeta a 16 personas --incluso a una mujer y a su bebé-- antes de ser repelidos por guardias de prisiones. El mayor de la Policía Marcelo Aburto informó en Coquimbo, unos 463 kilómetros al norte, que la mayoría de los heridos recibió perdigones en sus cuerpos, disparados, al parecer, por escopetas artesanales que usaron los sujetos para intentar rescatar a Fernando Salgado, un reo que cumple una condena hasta 2018 por robo con intimidación. Todos los heridos fueron atendidos en el mismo establecimiento y se recuperan, dijo un informe del centro hospitalario. Una mujer recibió la herida más grave, en uno de sus ojos.



Salgado se encontraba en la sección de traumatología, donde debían cambiarle un yeso del brazo cuando se produjo el intento de rescate, frustrado a tiros por la Policía de Prisiones que lo vigilaba. El reo también resultó herido por disparos de balas en una mano y en un muslo, informó el hospital.