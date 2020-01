Demócratas siguen duelo en jornada de primarias

WASHINGTON / AFP



El favorito a la investidura presidencial republicana, John McCain, buscaba afianzar su clara ventaja en la jornada de primarias de ayer, en la que la primera victoria fue para su rival Mike Huckabee, mientras que los demócratas Hillary Clinton y Barak Obama daban una nueva batalla en su reñida lucha por la nominación de su partido.



Una nueva ronda en la pelea para definir a los candidatos republicano y demócrata a las presidenciales en Estados Unidos continuaba ayer con primarias de ambos partidos en Luisiana (sur) y “caucus” (asambleas electorales) demócratas en Washington (noroeste) y Nebraska (centro), y republicanos en Kansas (centro) y también Washington.



En los primeros resultados de la jornada, el republicano Huckabee dio un impulso a su rezagada campaña al imponerse en Kansas, según estimaciones de medios estadounidenses.



Con el escrutinio del 79% de los distritos electorales, el ex pastor bautista ganaba con el 62% de los votos, mientras McCain obtenía el 22% señalaron las cadenas CNN y Fox.



Del lado demócrata, Clinton, senadora por Nueva York, de 60 años, y Obama, senador por Illinois, de 46 años, desarrollaban una frenética ronda de contactos directos con los votantes en un intento por ganar simpatías.



Según conteos independientes, Clinton aventaja ligeramente a Obama en el número de delegados obtenidos tras las sucesivas primarias, de cara a la convención que elegirá al candidato del Partido Demócrata a la Presidencia en agosto próximo.



La ex primera dama obtiene 1,076 voces contra 1,015 de su rival. Son necesarios 2,025 delegados para obtener la nominación.



El bando demócrata disputaba ayer unos 200 delegados, siendo Washington el estado que más convencionales ofrece (78).



Hacia las “primarias del Potomac”



Después de este fin de semana, en que los demócratas también votaron ayer en las Islas Vírgenes y en el estado de Maine (noreste) hoy domingo, la próxima jornada clave será en las llamadas “primarias del Potomac”, así bautizadas porque tendrán lugar en los estados de Virginia, Maryland y en la capital, Washington DC, circunscripciones separadas por el río Potomac.



El viernes pasado los dos postulantes de la oposición hicieron campaña en el estado de Washington, mientras que ayer multiplicaban apariciones en Maine y Virginia.



Con unos 400 delegados en juego hasta el martes, Clinton, que quiere ser la primera mujer presidente de Estados Unidos, y Obama, que quiere ser el primer negro en ser presidente, no tienen tiempo que perder.



El panorama en tanto aparece despejado para McCain, un veterano senador por Arizona, de 71 años, que según conteos independientes lleva conquistados 720 convencionales de los 1,191 necesarios para obtener la nominación presidencial cuando su partido celebre su convención en septiembre.



Tras el “supermartes” con elecciones en 24 estados, el principal rival de McCain, el empresario mormón Mitt Romney, abandonó la pugna al tener resultados peores de los esperados.



Habiendo obtenido triunfos en nueve estados, el abandono de Romney dejó a McCain, héroe de la guerra de Vietnam, en inmejorable posición para buscar la representación de su partido para las elecciones presidenciales de noviembre.



McCain deberá concentrarse ahora en obtener el apoyo de la base más conservadora de su partido, reticente a sus posturas sobre inmigración ilegal y dividida en simpatías entre Romney y el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee.



Huckabee, un ex pastor bautista, tenía apenas 187 delegados antes de su victoria en Kansas (donde hay 39 convencionales en juego), tras una campaña en la que dejó clara su línea dura contra el aborto, las bodas entre homosexuales, la inmigración ilegal y contra mayores controles sobre las armas de fuego.



Sin posibilidades, el otro candidato republicano en liza es el representante y médico obstetra Ron Paul, de 72 años, quien logra menos de una veintena de convencionales.