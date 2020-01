Violento incendio en barrio popular de Londres

LONDRES / AFP



Un violento incendio devastaba la noche del sábado un sector del barrio de Camden, donde está uno de los mercados más famosos de Londres, pero no se ha registrado hasta ahora ninguna víctima, anunció un portavoz de los bomberos.



Se ignoraba, no obstante, si algunas personas quedaron entrampadas cerca del mercado cuando el siniestro estalló.



“Tenemos 12 camiones de bomberos en la zona”, indicó al portavoz a la AFP, que precisó que se trataba de un “violento incendio”.



“Hay gente de la que no se tiene noticias”, dijo el portavoz, que explicó que los bomberos “investigaban al tiempo que intentaban apagar el fuego”.



Las causas del siniestro seguían siendo desconocidas, señaló el portavoz.



Camden es un barrio a la moda, situado en el norte de Londres y frecuentado por jóvenes más bien marginales. Su mercado de ropa y de artesanía atrae a muchos visitantes y turistas.



Los bares y pubs de la zona en general están repletos en noche de sábado.



La Policía ha optado por bloquear la circulación en la mayor parte de Camden High Street y en las calles adyacentes.



Las llamas se alzaban una decena de metros sobre los techos y algunos testigos declararon a las cadenas de televisión que se estaba evacuando los bares y clubes de los alrededores.