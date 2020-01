Otro atentado suicida durante mitin en Pakistán

Charsadda, Pakistán /AFP

Al menos 20 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado este sábado durante un mitin electoral de la oposición al noroeste de Pakistán, informaron fuentes oficiales.



Un suicida se inmoló en la ciudad de Charsadda, al noroeste, a 30 km de la localidad de Peshawar, durante un acto organizado por el Partido Nacional Awami (ANP), una formación pashtún nacionalista.



“Según las primeras informaciones, 20 personas murieron y otras 25 resultaron heridas”, declaró a la AFP el responsable regional de salud, Syed Kamal Shah.



Por su parte, el ministro de Interior, Hamid Nawaz, aseguró también que el ataque había sido cometido por un terrorista suicida, al igual que otros atentados similares atribuidos a extremistas vinculados a Al Qaida o a los talibanes y que causaron la muerte de 70 personas desde principios de año.



“Sí, probablemente se trata de un ataque suicida. Ocurrió muy cerca de la tribuna, pero ninguno de los líderes del ANP resultó herido”, declaró Nawaz.



Un portavoz del ANP, Zahid Jan, acusó del ataque a los servicios secretos paquistaníes “que quieren provocar una guerra civil”. Hace tres días, el vicepresidente de este partido, Fazalur Rehman Atajel, fue asesinado en Karachi, al sur.



Cabe recordar que en la mezquita de la ciudad de Charsadda fallecieron el pasado 21 de diciembre 54 personas en un ataque suicida que tuvo como blanco al ex ministro de Interior, Aftab Sherpao.



Los ataques cometidos por grupos radicales islámicos no han cesado desde el asesinato en diciembre de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto. En 2007, el número de víctimas mortales en ataques de extremistas superó las 800 personas, lo cual convierte el año pasado en el más violento de la historia reciente del país.



El ataque de este sábado aumenta además el miedo ante las inminentes elecciones legislativas del 18 de febrero, ya que parece imposible garantizar la seguridad durante los comicios.



Por otra parte, horas después del atentado, Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto, advirtió del riesgo de que las elecciones sean amañadas, durante un mitin de su formación, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), cuyo liderazgo asumió tras el asesinato de su esposa, el 27 de diciembre.



“El sistema la mató. Ella quería cambiarlo, y por eso ellos estaban contra nosotros. Si ellos (los responsables del sistema) intentan intimidarme y amañar las elecciones, los destruiré y espero que vosotros, el pueblo, me apoyéis”, pidió Zardari.



Por último, el sábado, responsables gubernamentales paquistaníes negaron que el líder de Al Qaida, Osama Bin Laden, y el jefe de los talibanes, el molá Omar, se escondan en el país, como afirmó el viernes un responsable estadounidense.



“Esta afirmación de un responsable anónimo no tiene fundamento”, declaró Muhammad Sadiq, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Pakistán, aliado de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, sufre la presión de Washington, cuyos responsables le piden que se libre de los militantes de Al Qaida y los talibanes presentes en las zonas tribales del país, a lo largo de la frontera afgana.