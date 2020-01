Problema médico causa retrasos en misión del Atlantis

Los astronautas a bordo del transbordado espacial Atlantis y la estación espacial internacional, en la cual se encuentra atracado, planean revisar una rasgadura en una de las mantas térmicas de la nave antes de iniciar la principal labor del día, instalar el laboratorio Columbus.



El astronauta alemán Hans Schlegel fue retirado de la primera caminata espacial de la misión poco después de su llegada a la estación espacial internacional el sábado, a bordo del Atlantis. Los encargados de la misión reprogramaron la caminata y la conexión del Columbus para el lunes.



John Shannon, presidente del equipo de administración de la misión no dijo por qué fue retirado Schlegel ni confirmar si él era el astronauta con el problema médico. Dijo solamente que este no era grave. Cuando un periodista preguntó si era contagioso, dijo ''ustedes pueden tirarme todos los anzuelos que quieran, pero no morderé''.



Schlegel, de 56 años y dos veces viajero en el espacio, parecía estar bien la mañana del domingo cuando habló con el Control de Misión, tras despertarse con la música del también alemán Herbert Gronemeyer.



''Saludos a todos en Estados Unidos, Europa y Alemania, especialmente por supuesto a mis familiares cercanos y mi adorada esposa, Heike'', agregó.



Schlegel supuestamente saldría con el estadounidense Rex Walheim en las primeras dos de una serie de tres caminatas espaciales. Su estatus para la segunda caminata, programada para el miércoles, continuaba en duda.



El Columbus es la principal contribución de la Agencia Espacial Europea a la estación espacial. Los europeos habían planeado enviar al laboratorio al espacio en 1992, para marcar el 500 aniversario del viaje de Cristóbal Colón, pero la misión fue demorada por cambios en el diseño de la estación, problemas con la construcción y con los transbordadores.