Saca espera resolver "impasse" con Venezuela tras informe estadounidense

El presidente de El Salvador, Antonio Saca, afirmó este domingo que su gobierno espera resolver "el impasse" surgido con Venezuela por un informe de inteligencia estadounidense que señaló a Caracas de querer financiar la campaña electoral del partido izquierdista.



"Digo y quiero repetir, se trata de un hecho que debemos comprobar, que hemos ordenado una investigación, porque definitivamente al meterse en nuestro país otro país favoreciendo a un partido político, estaríamos poniendo en riesgo la democracia, la soberanía", señaló Saca.



El mandatario salvadoreño recordó que su país mantiene "las buenas relaciones con Venezuela", por lo que confió en que "las investigaciones y éste acercamiento con el país sudamericano nos permitan resolver éste impasse y ésta acusación que ha salido de la inteligencia norteamericana".



El sábado el presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que financie la campaña electoral del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



Un informe enviado al Senado de Estados Unidos por el director nacional de Inteligencia, J. Michael McConnell, señala que el gobierno de Chávez "proveerá" fondos al FMLN para su campaña presidencial.



"Eso es mentira. Ni nos hace falta (a nosotros) ni a ellos les hace falta. Si hay un partido sólido, antiguo, bien organizado en este continente, entre otros muchos, se llama el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional", señaló el mandatario de Venezuela.



Por su parte, el candidato presidencial del FMLN, el experimentado periodista Mauricio Funes, también negó que el partido haya o esté recibiendo financiamiento alguno de Venezuela u otro país y, de paso, descalificó el informe estadounidense de inteligencia al que calificó de no tener "ninguna credibilidad".



Este domingo, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, consideró que "todos" en el país "debemos estar vigilantes para que el proceso electoral sea limpio, sin interferencias externas".



Sáenz, de paso, llamó al FMLN para que "no tenga ninguna clase de relación, diríamos así, comprometedora con el gobierno de Venezuela", y aclaró que "no hago ningún llamamiento" a Chávez "porque no hace caso a los obispos".



Ante las elecciones generales de 2009, el partido FMLN encabeza la intención de voto de la ciudadanía, según distintas encuestas de opinión.



En 2009, los salvadoreños deberán acudir a las urnas para elegir a los 84 diputados al Congreso unicameral, a los 262 alcaldes de igual número de municipios del país y al nuevo presidente y vicepresidente.