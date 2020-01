Chávez: Paramilitares colombianos se infiltran en Caracas

El presidente Hugo Chávez dijo el domingo que paramilitares colombianos se infiltran en barrios de Caracas para vender cocaína barata y ganarse a las bandas criminales que operan en esas zonas y lo consideró un plan apoyado por los gobiernos de Washington y Bogotá.



''Yo estaba denunciando un asunto que me llamó la atención: paramilitares en Caracas... andan haciendo trabajo en los barrios, vendiendo cocaína por debajo del precio del mercado, muy barata... para ganarse las bandas y los delincuentes de los barrios e ir armándolos con armas de guerra'', dijo el mandatario durante su programa dominical Aló Presidente transmitido desde su natal Barinas, a 400 kilómetros al suroeste de Caracas.



Sin mostrar pruebas de sus acusaciones, el jefe de estado aseguró que ''se trata de un plan diseñado en Colombia, por Estados Unidos... para llenarnos de paramilitares''.



Chávez lamentó que la vecina Colombia sea ''la base de operaciones desde la cual se está planificando eso contra Venezuela''.



''Hay sectores del gobierno de Colombia y de las fuerzas militares de Colombia que no solo saben del plan, sino que lo empujan, lo apoyan'', afirmó, por lo que acudirá ''a instancias internacionales a acusar, a señalar este fenómeno''.



Las relaciones entre Venezuela y Colombia se enturbiaron en noviembre cuando el presidente colombiano Alvaro Uribe canceló las gestiones de Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que liberen a un grupo de rehenes en su poder, para lo cual exigen negociar con el gobierno colombiano un canje por guerrilleros en prisión.



Las FARC, como un gesto de ''desagravio'' a los cesados mediadores, liberaron en enero a la ex congresista Consuelo González de Perdomo y a la dirigente política Clara Rojas y ofrecen entregar a tres políticos más que mantienen cautivos pero cuya salud se ha deteriorado.



Durante su discurso anual ante la asamblea nacional, Chávez solicitó en enero retirar a las FARC de la lista de grupos terroristas y darle beligerancia política para ''negociar al mismo nivel'', una posibilidad que el gobierno de Bogotá rechaza.



El presidente venezolano mantiene su comunicación con las FARC para gestionar la nueva liberación de los tres rehenes, anunció el sábado.



''Nos acusan... de que nosotros estamos apoyando a la guerrilla. Mentira, nosotros queremos la paz. Ellos si están apoyando el paramilitarismo'', expresó Chávez.