Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

10 Febrero 2008 |

7:33 p.m. |

END

Colin Powell insinúa que podría votar contra los republicanos

WASHINGTON /AFP

El ex secretario de Estado norteamericano Colin Powell declaró el domingo que estaba evaluando las opciones de la campaña presidencial de 2008, dando a entender que podría cambiar de partido y votar contra el candidato republicano.



“Votaré por el candidato que pienso que puede hacer un mejor trabajo en Estados Unidos, sea un candidato republicano o demócrata o independiente”, dijo Powell a la cadena CNN. “Francamente, perdimos mucho en los años recientes”, agregó Powell en un ataque al gobierno del presidente George W. Bush, bajo la cual sirvió como secretario de Estado de 2001 a 2005.



Cuatro heridos en manifestación independentista en el País Vasco

BILBAO /AFP

Cuatro personas resultaron heridas leves y cuatro detenidas en los violentos incidentes que se registraron el domingo en Bilbao (norte) durante una manifestación de independentistas vascos que había sido prohibida por la justicia, según la policía autónoma vasca.



La manifestación fue convocada para protestar contra la suspensión judicial de dos partidos independentistas, ANV y PCTV, antes de las elecciones legislativas del 9 de marzo, por sus relaciones con el brazo político ilegalizado de ETA, Batasuna.



Científicos hallan nuevas claves genéticas sobre cáncer de próstata

PARÍS /AFP

Científicos anunciaron el domingo haber identificado más de diez nuevas claves genéticas para explicar el cáncer de próstata, dos de las cuales podrían ser incluidas en un nuevo proceso de diagnóstico sobre el riesgo de contraer esta enfermedad.



Se trata del cáncer más común entre los hombres en los países desarrollados, y aunque se sabe que el factor hereditario desempeña un papel importante, todavía no se ha logrado comprender de qué forma.



Evacuan plataforma petrolera en Mar del Norte tras falsa alarma

LONDRES /AFP

Una vasta operación de evacuación del personal de una plataforma petrolera británica fue lanzada este domingo y luego suspendida por la Policía en el Mar del Norte, tras lo que parece haber sido una falsa amenaza de bomba.



Catorce helicópteros del ejército del aire y de los guardacostas comenzaron a evacuar a las 500 personas que se encontraban en la plataforma “Safe Scandinavia”, una infraestructura que sirve para alojar al personal de la plataforma vecina “Britannia”.



Visita sorpresa a Bagdad del secretario de Defensa de EU

BAGDAD /AFP

El secretario estadounidense de Defensa, Robert Gates, llegó el domingo por la noche a Bagdad en una visita que no había sido anunciada, comprobó una periodista de la AFP que viajaba con el funcionario.



Gates se reunirá en Bagdad con el comandante en jefe de las fuerzas de la coalición, el general estadounidense David Petraeus, que en abril tiene previsto presentar al Congreso un informe sobre la eventual retirada de tropas estadounidenses de Irak.



Diecinueve muertos en atentado al norte de Bagdad

BAGDAD /AFP

Al menos 19 personas murieron y otras 29 resultaron heridas en un atentado con coche bomba perpetrado el domingo en el mercado de una localidad situada al norte de Bagdad, informó un responsable de la policía.



“Un coche bomba conducido por un kamikaze explotó en un mercado a una hora en la que había mucha gente, mató a 19 e hirió a 29”, indicó a la AFP el coronel de policía Issa Ayan.



Gran columna rebelde se encamina hacia el sur de Chad

YAMENA /AFP

Una gran columna de rebeldes apostados desde hace unos días en Mongo, capital de la región de Guera, a 400 km al este de Yamena, se dirige hacia el sur de Chad, afirmaron el domingo a la AFP fuentes militares.



Entre “150 y 200 vehículos salieron de Mongo el sábado y van en dirección de Am Timan, hacia el sur y la zona de las tres fronteras”, especificó.



Arrancan las obras de primera ciudad ecológica del mundo

ABU DHABI /AFP

Las obras de la primera ciudad ecológica del mundo, con un nivel de emisiones de dióxido de carbono igual a cero, arrancarán este domingo en los Emiratos Árabes Unidos, indicó un portavoz del proyecto.



“La construcción de Masdar City empieza hoy”, declaró a la AFP el portavoz, precisando que el desarrollo de este espacio de 6.5 kilómetros cuadrados costará 22,000 millones de dólares y será finalizado en 2015.



Muere jefe local del brazo armado de Hamas en Gaza

GAZA /AFP

Un jefe local del brazo armado del movimiento islámico palestino Hamas murió el sábado por la noche en un ataque aéreo israelí en la franja de Gaza, anunció su organización. Mohammed Mutar murió en Rafah, en el sur de la franja, cuando un drone le disparó un misil, precisó una fuente médica.



La víctima era un jefe local de las brigadas Ezzedin al Qassam, el brazo armado de Hamas, que tomó en junio el control de la franja de Gaza por las armas.