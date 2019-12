Denuncian amenazas por marcha contra paramilitares

Organizadores de una marcha en recuerdo de las víctimas del paramilitarismo denunciaron ayer jueves haber recibido amenazas contra uno de los grupos que impulsa la movilización.



‘’Quiero señalar que en algunas partes del país hay amenazas contra las personas que estamos convocando a este homenaje... las rechazamos contundentemente’’, dijo Iván Cepeda, del grupo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que organiza el acto para el 6 de marzo.



Informó en rueda de prensa que las amenazas llegaron el martes en un correo electrónico a la no gubernamental Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su oficina en el departamento de Nariño, al suroeste colombiano.



La ONIC, una de los grupos que respalda la marcha, dijo en un comunicado que en el correo electrónico llegó procedente de una llamada ‘’Organización Nueva Generación’’, o un grupo de presuntos paramilitares. ‘’ONG de Nariño, defensoras de narcoterroristas, q.e.p.d. No permitiremos la marcha del 6 de marzo’’, dice el correo, de acuerdo con la ONIC.



La convocatoria a la marcha --que en Bogotá será desde un parque hasta la céntrica Plaza de Bolívar, en un recorrido de unas 20 cuadras--, ya ha generado una pugna entre sus organizadores y altos funcionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que esta semana descalificaron la validez del acto, asegurando que era una marcha a la que llamaban grupos guerrilleros como las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Cepeda, rechazando los señalamientos oficiales, dijo que a la marcha están convocados todos los sectores del país, y que con el acto pretenden recordar ‘’el daño que han hecho estos grupos’’ paramilitares a los que se acusa del asesinato de miles de colombianos.



Agregó que esperan que además de Bogotá se produzcan actos similares en al menos otras cuatro ciudades colombianas --Medellín, Cali, Bucaramanga y Popayán--, así como en España, Francia, Suecia, Suiza y Bélgica, donde residen colonias de colombianos.



Cepeda dijo que aún no manejan cifras sobre cuántas personas concurrían a la marcha del 6 de marzo, fecha escogida porque será el inicio en Bogotá del IV encuentro nacional del Movimiento Nacional de Víctimas, surgido en 2004.