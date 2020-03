El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

EU atrae reclutas ofreciendo ayuda para casa

ALBANY, NUEVA YORK / AP

Enfrentadas al reto de expandir el Ejército en tiempos de guerra, las Fuerzas Armadas estadounidenses están probando un nuevo programa de incentivos que paga a los reclutas hasta 40,000 dólares para la compra de una casa o el inicio de un negocio. El Fondo de Ventajas del Ejército será probado en Albany, Nueva York; Montgomery, Alabama; Cleveland, Ohio; Seattle, Washington, y San Antonio, Texas, en los próximos meses. El teniente general Benjamin Freakley, quien estuvo el miércoles en Albany para promover el programa piloto, dijo que el mismo ayudará al Ejército a atraer a graduados de bachillerato y a reconocer a los soldados en tiempo de conflicto armado.



Políticos de Kenia llegan a acuerdo

NAIROBI / AP

Políticos rivales que intentan terminar con la violencia que estalló tras los comicios presidenciales sellaron ayer jueves un acuerdo, pero las negociaciones continuarán la semana próxima, dijo un portavoz de las Naciones Unidas. El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, que actúa como mediador en las negociaciones, ofrecerá detalles hoy viernes, expresó el portavoz, Nasser Ega-Musa. Annan y los negociadores han permanecido en un lugar no determinado durante días intentando que se firme un acuerdo tras la disputa sobre quién ganó los comicios presidenciales del 27 de diciembre.



Formalizan acusación por estafa a diputada chilena

SANTIAGO DE CHILE / AP

El Ministerio Público, ayer jueves, formalizó su acusación por estafa a una diputada izquierdista, que utilizó fondos públicos en su campaña electoral en 2005. La diputada Laura Soto, una reconocida activista de los derechos humanos, dijo que espera demostrar su inocencia en un juicio ‘’racional y justo’’. La hija y el yerno de Soto están formalizados por el mismo delito de desvío de dineros destinados a generar empleos de emergencia.



La investigación de Soto se suma a la formalización hace una semana de la diputada derechista Amelia Herrera, por fraude al fisco, estafa, y ejercicio ilegal de la profesión de abogada, durante su período como alcaldesa de Quilpué, entre 1996-2004.



Detienen a tres supuestos terroristas en España

MADRID / AP

La Policía española arrestó ayer jueves al menos a tres argelinos, supuestos miembros de una célula terrorista islámica, informó la radio. Los arrestos se realizaron en Vitoria, capital de la región vasca, y el grupo es sospechoso de distribuir discos compactos y archivos de audio mp3 con propaganda para que la comunidad islámica emprenda actividades de yihad, la guerra santa, dijo la Policía vasca en un comunicado. La Policía dijo que los tres, todos de unos 30 años, tenían antecedentes criminales.



Al menos 10 lesionados por sismo en Irán

TEHERÁN / AP

Un terremoto moderado sacudió un área remota en Irán y dejó 10 heridos y dañó 70 construcciones, dijo la agencia oficial de noticias IRNA ayer jueves. El informe indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.3, y su epicentro se localizó en el centro de Irán. Equipos de ayuda fueron despachados con carpas y mantas a la población de Nasirabad, en el distrito de Gandoman, 600 kilómetros al sur de la capital, Teherán. IRNA citó a Sattar Farhadi, jefe del departamento de emergencias local, al señalar que el terremoto ocurrió en Nasirabad a las 00.35 (0905 GMT).



Tres soldados muertos por bomba en Pakistán

ISLAMABAD / AP

Una bomba estalló ayer jueves cerca de un convoy militar en la región tribal del noroeste de Pakistán, causando la muerte de tres miembros de los cuerpos de seguridad y lesiones a otro, dijo el vocero del Ejército nacional. El convoy viajaba desde un cuartel en la frontera afgana con destino a Khar, el principal poblado del área tribal de Bajur, cuando ocurrió la detonación, dijo el vocero militar, mayor general Athar Abbas. Tres miembros de las fuerzas paramilitares de los Cuerpos Fronterizos fallecieron, mientras otro resultó herido, agregó. Hasta ahora nadie se ha responsabilizado por el atentado.



Diplomático EU en presunto espionaje no retornará a Bolivia

LA PAZ / AP

El diplomático de la Embajada de Estados Unidos, Vincent Cooper, vinculado a un presunto caso de espionaje, ya no retornará al país, informó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien hizo el anuncio tras una reunión con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, el cual le comunicó que Cooper ya no regresará a Bolivia, y dio explicaciones sobre el incidente que comprometió a ese funcionario de la seguridad de la embajada estadounidense en La Paz. ‘’Ha sido una reunión cordial. Se ha comunicado que el señor Vincent Cooper salió del país y no va a regresar a Bolivia’’, dijo el ministro de Gobierno.



Denuncia matanza de 15 indígenas en Ecuador

QUITO / AP

Una organización indígena de Ecuador denunció que 15 miembros de etnias que viven aisladas en la selva amazónica supuestamente fueron asesinados por madereros colombianos. Los indígenas aniquilados pertenecen a los pueblos Tagaeri y Taromenane, parte de la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador (Onahe), que habitan en aislamiento voluntario en una zona protegida de unas 758,000 hectáreas, en el parque nacional Yasuní, una de las reservas de flora y fauna más importantes del país, 320 kilómetros al este de Quito.



Saúl Quimutari, dirigente de salud de la Onahe, dijo a la AP en entrevista telefónica desde la ciudad amazónica del Puyo, que miembros de su comunidad en Yuneno les informaron que ‘’los madereros de Colombia han entrado a la zona huaorani y han matado a 15’’ aborígenes de los grupos mencionados.