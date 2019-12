FARC rechaza a Iglesia y privilegia salida internacional a canje de rehenes

El rechazo de las FARC a que la iglesia Católica colombiana y España intervengan para buscar un canje de rehenes por rebeldes presos era previsible, según analistas que dicen que esa guerrilla privilegia una salida internacional y el retorno de Venezuela como mediador.



El vocero y número dos de las FARC, Raúl Reyes, en una entrevista a la agencia de noticias Prensa Latina (PL) divulgada el miércoles, aseguró que las dos instancias se "autoexcluyeron" de la mediación, al tomar partido por el gobierno del presidente Alvaro Uribe.



El anuncio originó expresiones de preocupación por parte de familiares del grupo de 43 rehenes que las FARC intentan canjear por unos 500 guerrilleros presos en cárceles del país.



"Nos preocupa y quisiéramos que el gobierno tenga en cuenta quiénes pueden tener una mediación efectiva, que pueda hablar rápidamente con los jefes de las FARC", dijo Alvaro Prada hijo del ex congresista Jorge Gechem, secuestrado desde hace seis años.



La recientemente liberada Consuelo González, se lamentó de la decisión señalando que "la Iglesia como institución en Colombia es respetable y sus buenos oficios han sido importantes en la búsqueda de soluciones".



Sin embargo para Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, la posición de las FARC "era previsible" en el caso de la Iglesia.



Para Lozano, mientras algunos de sus voceros buscaban caminos hacia el intercambio, el cardenal Pedro Rubiano, máximo jerarca, "de alguna manera estaba incendiando este camino hacia el intercambio y la paz".



Pese a la exclusión, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Fabio Marualnda, dijo este viernes que la iglesia Católica seguirá trabajando por la libertad de los secuestrados.



"La iglesia no tiene ningún interés distinto sino el de lograr esa paz que pasa necesariamente por la supresión del secuestro y la liberación de los secuestrados. De tal manera que lo que han dicho las FARC no le quita ni le pone al trabajo que la iglesia viene desarrollando y quiere seguir desarrollando", dijo.



Respecto a España, que junto con Francia y Suiza integran el llamado grupo de países amigos, Lozano señaló que mientras esas dos naciones "solicitan garantías, independencia y cierta autonomía", la primera "estaba dedicada a respaldar de manera incondicional la política del gobierno".



El investigador de la Universidad Nacional y analista del conflicto, Jaime Zuluaga, dijo al diario El Tiempo de Bogotá que con su decisión "las FARC privilegian el escenario internacional".



Según Zuluaga, el apoyo de las FARC a países como Francia, Suiza y Brasil tiene un significado porque "aunque no les quiten la calificación de terroristas, son países importantes que buscan acercarse y negociar con ellos".



"Es decir, un reconocimiento político de hecho. Algo que para las FARC, no se deriva de la intervención de la Iglesia".



El investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Camilo Borrero, coincidió en que la decisión era previsible, porque lo que estarían tratando de buscar Francia y Brasil, e incluso Suiza, "es que se haga un pool de países, en el que de alguna forma quede Venezuela".



"El mensaje es que para las FARC, la mediación vía (del presidente venezolano Hugo) Chávez se volvió un inamovible", anotó.



Las FARC se comprometieron a entregar en los próximos días al gobierno de Venezuela a tres ex congresistas miembros del grupo de 43 secuestrados. El pasado 10 de enero habían liberado unilateralmente a la ex congresista Consuelo González y a la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, Clara Rojas.



En el grupo se encuentran, además, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt quien tiene también nacionalidad francesa, tres contratistas estadounidenses, varios políticos y decenas de militares y policías, algunos de estos últimos con diez años de cautiverio.