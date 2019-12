Disputa de Venezuela con ExxonMobil perturba precios en mercados petroleros

La amenaza de Venezuela de cortar los envíos de petróleo a Estados Unidos, como respuesta a una demanda de ExxonMobil por un proceso de nacionalización, ha perturbado los precios en los mercados de crudo, aunque analistas descartan que se cumpla esa medida extrema.



ExxonMobil comenzó en diciembre un arbitraje internacional en una instancia del Banco Mundial para lograr una indemnización por su salida de la faja petrolífera del Orinoco, después que el gobierno tomara el control de al menos 60% de las acciones de las empresas que la explotan.



El gigante norteamericano, que se negó a convertirse en socio minoritario, emprendió en paralelo demandas en tribunales británicos, holandeses y estadounidenses, y logró una medida cautelar para congelar hasta unos 12.000 millones de dólares de la estatal PDVSA en el mundo.



El gobierno venezolano aceptó a finales de 2007 el arbitraje internacional pero consideró las nuevas presiones judiciales en tribunales de Londres y Nueva York como un atropello y rompió la relaciones comerciales con la petrolera.



"PDVSA ha paralizado las ventas de crudos a ExxonMobil", como un acto de "reciprocidad", anunció la estatal el miércoles.



Las medidas cautelares solicitadas por ExxonMobil en tribunales británicos y holandeses "no se corresponden con la solidez económica y financiera de PDVSA, que mantiene activos por más de 109.000 millones de dólares", replicó.



Venezuela ofrece pagar el valor en libros de la inversión de ExxonMobil y no el valor de mercado que busca la empresa.



El minstro de Energía, Rafael Ramírez, afirmó en el Congreso el jueves que la estimación de PDVSA en esa controversia "no alcanza ni el 10% de esa pretensión" de 12.000 millones de dólares.



El ministro reveló que el valor en libros de la inversión del gigante norteamericano es de 715 millones de dólares y añadió: "Tenemos documentos de la propia ExxonMobil donde ellos establecieron su techo en 5.000 millones de dólares".



Sin embargo, PDVSA dejó sus inversiones conjuntas fuera de la suspensión de suministros a ExxonMobil, como la refinería Chalmet en Lousiana, EEUU, que ambas poseen a partes iguales (50%) y puede procesar hasta 79.000 b/d.



Venezuela, el mayor productor latinoamericano, es el cuarto proveedor de crudo y derivados a Estados Unidos, con ventas de poco más de un millón de barriles diarios, la mitad de su producción, en 2007.



La calificadora de riesgo Standard & Poor's considera que una interrupción de los suministros "no parece posible dado que las ventas a Estados Unidos representa cerca de la mitad de los ingresos de PDVSA".



De igual forma, J.P. Morgan Securities considera que la amenaza de Caracas es en el corto plazo un "factor psicológicamente alcista para los precios" del crudo, pero considera "improbable una interrupción del comercio" petrolero.



Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos constituyen en realidad "una proporción creciente del comercio de crudo venezolano", explicó.



"Eso provocaría un pequeño pero fácilmente reparable abollón en la economía de Estados Unidos, pero devastaría a Venezuela, ya que produce petróleo altamente sulfuroso (extrapesado) que, en su mayor parte, puede ser refinado sólo en refinerías especiales en Estados Unidos", indicó este viernes The Washington Post.



Elio Ohep, editor de PetroleumWorld, dijo a la AFP que Estados Unidos ya vivió esa emergencia durante la huelga petrolera que paralizó la industria venezolana entre diciembre de 2002 y enero de 2003.



"Los grandes proveedores de Estados Unidos son México y Canadá, que reemplazaron a Venezuela en el paro petrolero, serían su proveedor inmediato, y en un mes podría incrementar sus compras a Medio Oriente", consideró.



En cambio, Venezuela "tendría que parar la producción porque el crudo no se puede almacenar, y en lo inmediato no podría despacharlos a cualquier otro destino, sólo en el mediano plazo las refinerías podrían adaptarse al crudo extrapesado venezolano".



Ramírez ha mencionado a China como un nuevo destino para su petroleo. "Estamos listos. Hay una visita a China para ver el movimiento de tierra de tres refinerías que se van a construir allí, para procesar 800.000 barriles diarios de crudo venezolano", dijo.



Venezuela exportó a China 300.000 barriles diarios en 2007, y hace tres años no vendía nada al gigante asiático.



En cuanto a los mercados, Ohep dijo que "son especulativos" y aunque los precios se vean perturbados, "se dan cuenta que son expresiones retóricas sin impacto real. Es muy improbable que suceda un corte de suministros y las partes van a negociar", puntualizó.