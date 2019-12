Hillary cifra esperanzas en otras fechas

Los principales candidatos a la investidura de los dos principales partidos para las elecciones presidenciales estadounidenses trabajaban ayer viernes en el Estado de Wisconsin (norte), excepto la aspirante demócrata Hillary Clinton que prefirió concentrase en las primarias del 4 de marzo de Ohio y Texas.



John McCain, fortalecido por el apoyo de su ex adversario Mitt Romney, que prometió el jueves tratar de brindarle su electorado conservador, contará desde el lunes también con el apoyo del ex presidente George W. Bush, padre del actual presidente estadounidense, con quien tiene prevista una conferencia de prensa el lunes en Houston (Texas, sur).



El estado de los Grandes Lagos podría dar a McCain los 1.191 delegados del partido necesarios para asegurarse la investidura a las elecciones presidenciales en la convención de septiembre en Minneapolis, de la que únicamente parece separarle el aspirante republicano Mike Huckabee.



Wisconsin cuenta con 40 delegados republicanos, y el último sondeo, realizado por el instituto Strategic Vision el fin de semana, da 18 puntos de ventaja a McCain respecto a Huckabee, ex gobernador de Arkansas.



Huckabee aseguró, sin embargo, que le “debía a sus electores permanecer en la carrera hasta que se sobrepase el umbral de los 1.191 delegados”.



En el bando demócrata, Barack Obama también se encuentra en campaña en Wisconsin, donde espera hacerse el martes con una mayoría de los 74 delegados en juego.



Los últimos sondeos le brindan una corta ventaja de 4 puntos en el estado frente a Hillary Clinton, mientras ambos candidatos tratan de ganarse el voto obrero prometiendo suprimir la rebaja de impuestos acordada por el gobierno de Bush a los más ricos y aumentar el salario mínimo.



Obama cuenta además con el apoyo de dos grandes sindicatos que suman más de 3 millones de miembros.



El precandidato se hizo el viernes con el apoyo del influyente sindicato SEIU (Service Employees international Union), tras lograr el jueves el apoyo del UFCW (United Food and Commercial Workers).