El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

15 Febrero 2008 |

7:54 p.m. |

Argentina confía que La Haya le dé razón por celulosa

BUENOS AIRES / AP

El gobierno argentino expresó su confianza en que la Corte Internacional de La Haya le dará la razón en la disputa que mantiene con Uruguay por la instalación sobre un río compartido de una planta de celulosa que aquí se estima potencialmente contaminante. ‘’Es conocida la posición de la Argentina, y sí estamos convencidos de que se nos reconozca en el ámbito habilitado, que es esa corte internacional’’, dijo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires, al ser interrogado sobre el pleito en La Haya. Argentina reclama la relocalización de la planta de la compañía finlandesa Botnia, ubicada sobre el compartido río Uruguay en la ciudad de Fray Bentos, frente a la argentina Gualeguaychú.



Envían seguridad a poblado de Chávez por riesgo de saqueo

CARACAS / AP

Un centenar de militares y policías fueron enviados a las calles de Sabaneta, poblado natal del presidente Hugo Chávez, luego que habitantes saquearan un mercado estatal en protesta por la escasez de algunos alimentos. Pedro Mosqueda, secretario de seguridad de Barinas, estado donde se sitúa Sabaneta, dijo a la AP que desde el jueves fueron enviados a la localidad un centenar de militares y policías para custodiar las calles y evitar nuevos ataques a otros comercios.



Presidente paraguayo bebe agua contaminada

ASUNCIÓN / AP

El presidente Nicanor Duarte pudo sufrir un grave trastorno el jueves en su despacho del Comando de las Fuerzas Armadas al beber un sorbo de agua contaminada con ácido muriático. El general Mario Soto, jefe de las fuerzas militares, dijo a los periodistas que ‘’fue un inconveniente muy extraño que comenzamos a investigar, pero, personalmente, no creo que nadie haya querido hacerle daño al Presidente’’. Duarte, en relación con el incidente, expresó a los periodistas: ‘’No sé para qué hicieron eso (la contaminación) si ya soy inmortal...’’.



Estudiantes paquistaníes protestan por caricaturas de Mahoma

ISLAMABAD / AP

Furiosas por la reproducción de las caricaturas del profeta Mahoma en Dinamarca, cientos de personas manifestaron ayer viernes en varias partes de Pakistán, incendiando banderas danesas y demandando la expulsión del embajador. Al grito de ‘’¡Condenamos la blasfemia de Mahoma!’’ y ‘’¡Envíen de regreso al embajador danés!’’, unos 200 estudiantes de la Universidad Islámica Internacional en Islamabad prometieron organizar una marcha callejera el próximo viernes si el gobierno no acepta su demanda. ‘’Estamos dispuestos, incluso, a sacrificar nuestra vida por nuestro amado profeta’’, expresó uno de los líderes estudiantiles, Mahmood Sadiqui.



Beijing cerrará gasolineras para reducir contaminación

BEIJING / AP

Beijing cerrará 153 estaciones de gasolina y depósitos de combustible durante los Juegos Olímpicos de agosto para mejorar la calidad del aire de la capital china, reportó ayer viernes la prensa oficialista. Las clausuras, que equivalen al 10% de las instalaciones de combustible de la ciudad, se realizarán a partir de fines de mayo, informó la agencia de noticias Xinhua. Las estaciones cerrarán porque sería muy costoso arreglarlas para que cumplan con las medidas de calidad ambiental sobre la emanación de gases.



Presidente serbio se opone a independencia de Kosovo

BELGRADO / AP

El presidente de Serbia Boris Tadic, que acaba de ser reelegido, prometió ayer viernes en la ceremonia de juramentación que proseguirá oponiéndose a la independencia de Kosovo. Los líderes albaneses-kosovares planean declarar unilateralmente la independencia en algunos días más. Pero Servia ha jurado que nunca aceptará la estatidad de la provincia separatista. ‘’Nunca abandonaré la lucha por nuestro Kosovo’’, manifestó Tadic mientras juraba para un nuevo mandato de cinco años.



Rivales en Kenia aceptan revisión independiente de comicios

NAIROBI / AP

Los rivales políticos en Kenia aceptaron la necesidad de una revisión independiente de los comicios presidenciales, el eje de su disputa, pero la difícil cuestión de cómo compartirán el poder aún no ha sido resuelta, dijo ayer viernes el principal mediador y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. “Déjenme asegurarles que existe un impulso real (en las negociaciones’’, dijo Annan a reporteros, un día después de que se firmase el acuerdo. ‘’Estamos al borde del agua, y el último, difícil paso, no importa lo difícil que es, será dado’’. El acuerdo incluye un llamado a redactar una nueva constitución, y marca la primera vez que funcionarios del gobierno aceptan una revisión de los resultados de las elecciones. Es un claro progreso semanas después de que la disputa desatase una ola de violencia que ha matado a más de 1,000 personas en el país.



Emergencia nacional en Paraguay por fiebre amarilla

ASUNCIÓN / AP

El gobierno decretó una emergencia nacional en Paraguay luego de la confirmación de seis casos de fiebre amarilla, enfermedad que reapareció luego de 34 años, según informó ayer viernes Oscar Martínez, Ministro de Salud Pública. ‘’La emergencia nacional es un calificativo que permitirá al gobierno utilizar todos sus recursos humanos, químicos, presupuestarios y de logística para combatir y evitar la expansión del mal’’, dijo Martínez a los periodistas a la salida de la residencia presidencial en donde se reunió con el presidente Nicanor Duarte.