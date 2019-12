Kosovo declarará su independiencia

Kosovo proclamará el domingo su independencia de Serbia, confirmó su primer ministro, Hashim Thaci, en medio de una sensación creciente de júbilo de la población, que recibió además la noticia de que la UE enviará una misión para acompañar el nacimiento del nuevo Estado.



"Mañana (domingo) será un día de calma, de comprensión (mutua) y (el día) del compromiso del Estado en la ejecución de la voluntad de los ciudadanos de Kosovo", declaró Thaci a la prensa el sábado al comienzo de la tarde.



Horas después, en una entrevista en la televisión, Thaci indicó que los últimos detalles de la independencia quedarán solventados el mismo domingo por la mañana.



Los símbolos están listos



"La Constitución está lista y los símbolos están listos", dijo Thaci mientras miles de kosovares llenaban las calles de Pristina para celebrar por adelantado la independencia.



"Mañana (domingo) por la mañana me reuniré con el presidente (Fatmir Sejdiu) y el portavoz del parlamento (Jakup Krasniqi) para tomar una decisión sobre la fecha y la hora de la declaración de independencia", agregó.



Los medios locales estimaron que la independencia se hará oficial alrededor de las 15H00 (14H00 GMT), coincidiendo con una reunión del parlamento.



Thaci explicó que inmediatamente después del anuncio, su gobierno nombrará a un ministro de Relaciones Exteriores y otro de Defensa y que pedirá su ingreso en todas las instituciones internacionales.



Al tiempo que Belgrado pierde esperanzas de mantener esta provincia que considera cuna de la cultura y la religión ortodoxa serbias, en Pristina crecen las expectativas de que Estados Unidos y las principales naciones europeas reconozcan la independencia de Kosovo a partir del lunes.



Gran Bretaña declaró este sábado que está dispuesta a apoyar la independencia del nuevo Estado y que incluso dará apoyo militar si estalla la violencia.



Además, se espera que Francia, Alemania e Italia reconozcan también rápidamente la independencia de Kosovo.



La Unión Europea dio luz verde el sábado al envío de una misión llamada de Estado de derecho para ayudar a Kosovo en esta transición, pese a que sus 27 miembros están divididos en cómo reconocer el nuevo Estado.



Durante los días posteriores a la declaración de independencia, un primer contingente del EULEX Kosovo preparará el despliegue de unos 2.000 efectivos, para lo que tiene un plazo de 120 días, antes de tomar el relevo de la misión de la ONU, que administra la aún provincia serbia desde 1999.



Por su lado, Serbia entregó oficialmente este sábado una nota de protesta a la UE contra su decisión de enviar una misión a Kosovo.



Serbia se opone



"El gobierno de Serbia se opone claramente a la llegada de una misión sin base legal clara, que sólo puede ser dada por el Consejo de Seguridad de la ONU", indicó un comunicado oficial.



Antes de la protesta oficial, el ministro serbio de Kosovo, Slobodan Samardzic, tachó de "vergonzosa" la misión de la UE, calificada a su vez de "ocupación" por el líder de los serbios de Kosovo Milan Ivanovic.



Además, más de un millar de nacionalistas serbios se concentraron el sábado en el centro de Belgrado para protestar contra el apoyo de Occidente a la inminente proclamación de la independencia de Kosovo, aunque no se produjeron incidentes.



Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán el lunes en Bruselas para elaborar "una plataforma común" de respuesta a la esperada independencia. Sin embargo, no tratarán de consensuar ninguna declaración en nombre del bloque como un sólo conjunto.



Algunos países europeos se oponen, al menos a corto plazo, a reconocer al nuevo Estado, dificultando al bloque hacer promesas firmes a los kosovares.



España, Bulgaria, Chipre, Grecia, Rumania y Eslovaquia se encuentran entre los detractores, mientras que países como Malta y Portugal preferirían que el futuro de Kosovo se decidiera en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia ya ha vetado su independencia.



Belgrado, junto con su aliado ruso, considera que la independencia de Kosovo viola la resolución 1244 de la ONU.



Dicha resolución, adoptada al final del conflicto de 1998-1999 entre las fuerzas serbias y los separatistas albaneses de Kosovo, preveía que Kosovo sería administrado por una misión de la ONU al mismo tiempo que seguía bajo la soberanía de Serbia.