Cuba liberará a cuatro presos políticos

Cuatro presos políticos cubanos que serán liberados por el Gobierno estaban a la espera de viajar este mismo sábado o en los próximos días a España, según afirmaron familiares, fuentes de la oposición y la cancillería española.



“Esperamos que sea pronto, pero no sabemos cuándo vamos a viajar, estamos en una espera que desespera”, dijo a la AFP Regla Álvarez, hermana de Pedro Pablo Álvarez Ramos, integrante de los 75 opositores condenados en 2003 a penas de entre 6 y 28 años de cárcel, y uno de los cuatro que serán liberados y viajarán a España.



Las autoridades cubanas guardan silencio, como es habitual en estos casos, y aún se desconoce la identidad de tres de los siete presos políticos cuya liberación fue anunciada el viernes en Córdoba (España), por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como una “decisión unilateral” de La Habana.



Moratinos dijo este sábado en Córdoba desconocer el día concreto en que los cuatro presos políticos cubanos llegarán, aunque aseguró que será “próximamente, en estos días” y que viajarán acompañados por sus familias.



Añadió que no ha tenido ocasión de hablar con ellos, pero que la embajada española en Cuba está en contacto con los reos, que están en la cárcel Combinado del Este, en La Habana.



Los cuatro disidentes que viajarán a España son el sindicalista Pedro Pablo Álvarez Ramos, de 59 años, y Omar Pernet Hernández (62), ambos condenados a 25 años de cárcel, así como los periodistas José Gabriel Ramón Castillo (50), sobre el que pesa una pena de 20 años de prisión, y Alejandro González Raga (48), condenado a pasar 14 años entre rejas.



Según la ilegal oposición cubana, todos ellos están enfermos y recibirán tratamiento médico en España.



“Estoy contenta por su liberación, pero nerviosa, a la expectativa, porque no sé cuándo salimos”, manifestó Regla, quien viajará a España junto a Álvarez Ramos.



El opositor Oscar Espinosa, miembro de los 75 y liberado en 2004 por problemas de salud, dijo haber hablado por teléfono este sábado con Castillo: “Me dijo que tal vez salían en la tarde; pero no hay seguridad”.



La oposición en Cuba rechazó mayoritariamente el gesto y lo calificó de “extremadamente limitado”, tal y como ha considerado la baja en el número de presos políticos, de unos 300 a 240 en 19 meses de gobierno provisional de Raúl Castro, pues estima que la “represión continúa igual”.



“Estamos a la espera de que aparezcan los otros tres nombres (de los presos cuya identidad se desconoce)”, declaró a la AFP Marta Beatriz Roque, la única mujer de los 75 --también liberada en 2004-- y quien considera que los presos están “cambiando la prisión por el destierro”.