McCain tiene mal carácter

El senador republicano John McCain tiene fama de tener mal carácter. Más de una publicación lo ha llamado el “Senador Impulsivo’’, pero también ha tenido éxito en solucionar sus diferencias con algunas de las víctimas de su temperamento explosivo.



Incluso sus colegas republicanos en el Senado no están exentos de sus comentarios mordaces. “Váyase al..., le gritó el año pasado al senador John Cornyn.



“Sólo un (expletivo) podría armar un presupuesto como éste’’, le dijo McCain al ex presidente de la Comisión de Presupuestos, el senador Pete Domenici, en 1999.



“Le estoy llamando a usted un gran...’’, le respondió al senador Chuck Grassley.



Con Cornyn resolvió su problema rápidamente. Ambos discutían durante una reunión en torno a una iniciativa de inmigración. Cornyn se quejó de que McCain pareció llegar en el último momento a las discusiones durante la última etapa de negociaciones. Fue entonces cuando McCain presuntamente le gritó “Váyase al (expletivo). Sé más que nadie en este salón sobre el tema’’.



Cornyn se rió al recordar lo que ha calificado como las “expresiones agresivas de diferencias’’ de McCain, y ha anunciado su respaldo para el senador por Arizona.



“Casi de inmediato se disculpó conmigo. Yo le acepté la disculpa, y hasta donde sé, hemos olvidado el asunto’’, indicó Cornyn.



El panorama político en Arizona, el estado natal de McCain, está lleno de personas que han experimentado su ira. La ex gobernadora Jane Hull pretendió alejarse la bocina de un teléfono para mostrar un típico exabrupto de McCain en una entrevista con el diario New York Times en 1999.



McCain ha explotado incluso con voluntarios y hasta en una ocasión con una persona común y corriente.



A veces incluso él se burla de su reputación. “Gracias por la pregunta, tontito’’, le dijo el año pasado a un estudiante de secundaria de Nueva Hampshire que se preguntaba si McCain, de 71 años, no era demasiado viejo como para ser presidente.



En otras ocasiones, su ira es demasiado real. Incluso ha generado dudas en cuanto a si su temperamento es adecuado para ocupar el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o si esto podría afectarlo en su campaña presidencial en contra de Barack Obama o de Hillary Rodham Clinton, que no se les conoce por tener exabruptos de ese tipo.



“Decidí que no quería a este tipo en ninguna parte cerca de un gatillo’’, dijo Domenici a la revista Newsweek en el 2000.