Explosivo era para Secretaría de Seguridad del DF

El artefacto explosivo de fabricación casera que estalló el viernes en la Ciudad de México, con un saldo de un muerto y dos heridos, estaba dirigido a la Secretaría de Seguridad capitalina, según los primeros indicios con que cuentan las autoridades de la metrópoli.



En el lugar de la explosión se encuentran instalaciones “estratégicas de la ciudad y esa es la posibilidad que consideramos que es la más importante”, reconoció el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega.



Mujer en estado delicado

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas, una de ellas una mujer que quedó en estado grave, al estallar el viernes por la tarde una bomba de fabricación casera a unos 100 metros de la sede de la secretaría de Seguridad capitalina, en un céntrico barrio conocido como Zona Rosa.



En principio, el gobierno federal descartó que el atentado pueda ser autoría de la guerrilla o del narcotráfico. Por “el modus operandi y las características del explosivo se puede inferir que este hecho no es atribuible a grupos armados o subversivos”, dijo la Procuraduría General de la República en un comunicado difundido el viernes por la noche.



No obstante, el secretario de Seguridad Pública de la capital considera que la hipótesis más importante es la que señala al hombre muerto como la persona que llevaba consigo la bomba para colocarla en una de las instalaciones de la Policía y que accidentalmente le estalló.



Hasta la noche de ayer sábado, la persona que murió no había sido identificada, lo que hace persistir el misterio sobre quién o quiénes están detrás de ese atentado que generó pánico en la Ciudad de México.