El mundo al día

16 Febrero 2008

9:36 p.m. |

Templo de Alabama reanuda misas en castellano

SAKS, ALBAMA, EU / AP

Las misas en castellano han regresado para la comunidad latina en Saks de la mano de una pareja de ministros oriundos de Panamá y República Dominicana. Después de poco más de dos años de espera y de mucho aprendizaje, Reinaldo y Jennifer Whyte retomaron los servicios religiosos en español en el templo Ministerio Harvest International. Los Whyte, un matrimonio que dirige el templo y el centro de beneficencia Mis Amigos, dijeron que la reanudación de las misas en castellano estuvo siempre en sus planes, pero que el momento adecuado llegó hasta hace poco.



Perú no tocará con Ecuador tema marítimo

LIMA / AP

En la reunión de los cancilleres y ministros de Defensa de Perú y Ecuador no se tocará el tema de delimitación marítima ni se hablará sobre las dos fragatas que Ecuador comprará a Chile, informaron ayer sábado dos ministros. La reunión, denominada 2+2, está fijada para el lunes en esta capital.’’Obviamente la agenda no es el tema marítimo, eso que quede claro. Como ha señalado bien el presidente (Alan) García y el presidente (ecuatoriano Rafael) Correa, no tenemos problemas en ese campo. No hay nada que conversar, no es un tema de la agenda’’, manifestó el canciller José Antonio García Belaunde en diálogo con radio CPN.



Centro de Arizona ayuda a indocumentados a volver a México

SIERRA VISTA, ARIZONA, EU / AP

Un centro recientemente inaugurado que ayuda a los inmigrantes indocumentados a regresar desde Arizona hasta México ha atendido a más de 1.000 personas en su primer mes de funcionamiento. El Centro de Recursos del Inmigrante en Naco, una pequeña población en la frontera con México, a unos 160 kilómetros (100 millas) al sudeste de Tucson, es un esfuerzo binacional del grupo Ciudadanos por Soluciones Fronterizas en Bisbee, Arizona, y la Iglesia del Camino de Naco. Los voluntarios que trabajan en el centro ofrecen alimentos, bebidas, ropa y consejos a los inmigrantes que la Patrulla Fronteriza estadounidense deja en la frontera. Trabajan para suministrarles atención médica en un edificio cercano de la Cruz Roja, encontrarles un lugar para dormir o tomar un autobús para ir a sus casas.



Refuerzan seguridad en Argentina tras amenazas de Jezbolá

BUENOS AIRES / AP

El gobierno ordenó a las fuerzas de seguridad redoblar la custodia de las instituciones judías, luego de que el grupo islámico Jezbolá amenazara a Israel con tomar represalias por el asesinato de uno de sus comandantes, informó ayer sábado una agencia judía de noticias. El ministro Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, instruyó a los organismos de seguridad nacionales a que refuercen la vigilancia de los organismos judíos tras un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), según la Agencia Judía de Noticias (AJN). No hubo nadie inmediatamente disponible en el gobierno para confirmar la información.



Llegan ocho cubanos en pequeña embarcación a Honduras

TEGUCIGALPA / AP

Ocho cubanos llegaron a la costa norte de Honduras con rumbo a Estados Unidos luego de navegar nueve días en el Caribe en una pequeña embarcación, informaron ayer sábado las autoridades. El grupo de isleños arribó el jueves a Iriona, a unos 600 kilómetros al norte de Tegucigalpa, dijo la Oficina de Migración en un comunicado. Indicó que los cubanos fueron trasladados a La Ceiba, ciudad cercana a Iriona, y son atendidos allí por las autoridades. Migración dijo que, por razones humanitarias, les extendió un permiso por 30 días para permanecer en Honduras. No especificó, sin embargo, cuántos de los inmigrantes son hombres y cuántos son mujeres.



Diplomático de EU acusado de expedir visas a cambio de sexo

ALEXANDRIA, VIRGINIA, EU / AP

Un funcionario del Servicio Exterior de Estados Unidos, quien trabajó en Brasil y Congo, se aprovechó de su puesto para presionar a las solicitantes de visas, a fin de que tuvieran relaciones sexuales con él a cambio de expedirles ese documento. Gons G. Nachman, de 42 años, está acusado en un tribunal federal de distrito por uso indebido de su pasaporte diplomático, hacer declaraciones falsas y poseer pornografía infantil. Los cargos fueron revelados el viernes. De acuerdo con los documentos, era habitual que Nachman presionara a las solicitantes de visas a quienes consideraba atractivas, para que tuvieran sexo con él, mientras laboró en Río de Janeiro.



Panamá: contrato de nuevas esclusas en diciembre

PANAMÁ / AP

Las autoridades del Canal de Panamá ratificaron ayer sábado que programan adjudicar en diciembre el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas, el principal componente del proyecto de ampliación de la vía interoceánica. La fecha fue mencionada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al informar sobre la reunión que mantuvo esta semana con los cuatro consorcios precalificados en el proceso de licitación iniciado el año pasado. El objetivo del encuentro fue atender preguntas de los consorcios sobre el pliego de cargos iniciales emitidos en diciembre, explicó la ACP.



Sismo de 6 grados en Bolivia

LA PAZ / AP

Un sismo de 6 grados sacudió ayer sábado la región andina de Oruro al sur de La Paz sin que se hayan reportado daños ni víctimas, informó el Observatorio San Calixto. El temblor se sintió levemente en poblaciones del altiplano y tuvo su epicentro en la provincia Atahuallpa, del departamento de Oruro, a 220 kilómetros al sur de esta ciudad, dijo a la AP el sismólogo Evans Lázaro.