Al menos 80 muertos en atentado en Afganistán

Entre 65 y 80 personas murieron y varias decenas quedaron heridas el domingo en uno de los atentados más mortíferos cometidos en Afganistán, atribuido a los talibanes y perpetrado durante un espectáculo de combate de perros en la ciudad de Kandahar (sur).



Este atentado cuyo balance aún no es definitivo podría ser el más sangriento cometido en Afganistán desde el derrocamiento de los talibanes a fines de 2001



Poco antes del mediodía "un kamikaze accionó los explosivos que llevaba en medio de la muchedumbre en el séptimo distrito de Kandahar matando más de 65 personas e hiriendo por lo menos a 50", indicó el ministerio del Interior en un comunicado con la mención "revisado", tras haber anunciado en un primer momento 80 muertos.



"Muchos de los heridos están muy graves y la eventualidad de un alza del número de víctimas existe", añade el comunicado.



"Cuatro vehículos civiles fueron igualmente destruidos", según la misma fuente. "Sesenta y un cadáveres fueron trasladados a un hospital civil y otros 20" a otros centros hospitalarios, indicó Asadulá Jalid, gobernador de la provincia.



Obra de los talibanes



"El ataque suicida fue obra de los talibanes, los enemigos de Afganistán", acusó.



Cuerpos y miembros yacían entre botas, ropas y celulares que sonaban ensangrentados poco después de la explosión, informó un reportero de la AFP que estaba en el lugar de los hechos.



Más de 500 personas se habían congregado para asistir al combate de perros, dijo el testigo Abdul Karim, aficionado a la muy popular diversión, prohibida durante el gobierno de los talibanes.



"La pelea había comenzado apenas entre dos perros. De repente escuché una fuerte explosión cerca de un vehículo de la policía. Luego vi mucha gente muerta y herida. Vi como a 40 muertos en el suelo", añadió Karim a la AFP.



Policías de refuerzo acudieron al lugar de la explosión, mientras autos civiles y ambulancias conducían a los heridos a los hospitales.



Un oficial de policía que pidió el anonimato, dijo que ayudó a evacuar a más de 50 muertos o heridos. Testigos indicaron que la acción parece haber sido un ataque suicida como los que suelen realizar los talibanes.



Pero un portavoz del grupo, Yousuf Ahmadi, dijo que no podía comentar nada por ahora sobre la explosión.



Wali Karzai, hermano del presidente Hamid Karzai y jefe del consejo provincial de Kandahar, dijo a la AFP que no tiene duda de que el ataque fue perpetrado por los talibanes.



El atentado más sangriento



Se trata del atentado más sangriento realizado en esta ciudad, que fue bastión de los islamistas radicales antes de ser derrocados por una coalición internacional y que desde entonces llevan a cabo una sangrienta insurrección.



El último atentado suicida en la ciudad de Kandahar fue el pasado 12 de diciembre con un coche bomba contra un convoy del ejército afgano, que dejó un saldo de un civil muerto y cuatro heridos, entre ellos un soldado afgano.



Los talibanes, que gobernaron entre 1996 y 2001, cometieron en 2007 unos 140 ataques suicidas en Afganistán. El año pasado, uno de los peores de la insurgencia talibana, dejó un saldo de 6.000 personas muertas.



El atentado más mortífero desde la caída de los talibanes en 2001 había sido un ataque suicida que mató a 79 personas en la provincia de Baghlan (norte) en noviembre de 2007, en su mayoría escolares.



El mayor atentado realizado contra un grupo de personas reunidas para ver un espectáculo fue en enero de 2006, cuando un suicida hizo explotar una bomba durante un espectáculo de lucha en Spin Boldak, cerca a Kandahar, con saldo de 24 muertos.