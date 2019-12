Delegados de Michigan y Luisiana apoyan a McCain

John McCain, quien se presume será el nominado republicano a la candidatura presidencial, se adjudicó un total de 50 delegados de Michigan y Luisiana que asistirán a la Convención Nacional del partido.



Los republicanos en ambos estados se reunieron para resolver cómo iban a repartirse los delegados para la convención, programada para septiembre.



Un grupo de 32 delegados de un total de 47 de Luisiana anunciaron a The Associated Press que pretenden votar por McCain, y se espera que otros tres también voten en su favor.



De la misma forma, una mayoría de los delegados presidenciales de Michigan también dijeron que respaldarán al senador por Arizona ahora que el ganador de la primaria en ese estado, Mitt Romney, está fuera de la contienda, aunque aún se desconoce cuántos irán a la convención nacional.



Como resultado de estas promesas de apoyo, McCain llegó a 903 delegados a nivel nacional, de acuerdo con cifras recopiladas por The Associated Press.