Independencia de Kosovo genera serios conflictos

Cuatro “grandes” países europeos podrían reconocer hoy lunes a Kosovo, a la espera de que sus socios hagan rápidamente lo mismo con este nuevo estado de los Balcanes que la Unión Europea se dispone a ayudar durante años.



Pese al rechazo de Serbia a perder este territorio y la petición rusa de anular la independencia, proclamada por el Parlamento kosovar ayer domingo, se espera que Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia oficialicen rápidamente su reconocimiento de Kosovo.



Esto podría suceder en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE, que tendrá lugar hoy lunes en Bruselas.



El canciller francés Bernard Kouchner dejó pocas dudas sobre el reconocimiento por parte de Francia, deseándole “buena suerte” a Kosovo desde Jerusalén, donde se encuentra de visita.



En Londres, un portavoz de la Cancillería saludó “un importante avance que crea un nuevo contexto en el estatuto de Kosovo”, aunque postergó a la reunión del lunes “una declaración oficial”.



El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, fue más prudente, y llamó a “todas las partes” a la “calma y a la moderación”. Una posición compartida por el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, quien pidió que “todo el mundo actúe con calma y de manera responsable”.



OTAN garantiza seguridad

La OTAN anunció que sus 17,000 soldados seguirán “manteniendo un entorno seguro” en Kosovo, salvo “decisión contraria del Consejo de Seguridad de la ONU”.



Italia también se mostró prudente e indicó que ha “tomado nota” de la declaración, aunque sólo anunciará su “posición” tras el Consejo de Ministros europeos el lunes. Una postura que también ha adoptado Bélgica.



La mayoría de los países de la UE está dispuesta a seguir a los cuatro “grandes”, aunque según un calendario imprevisible. Sólo Irlanda tomó la delantera el domingo al anunciar inmediatamente su intención de hacerlo.



No obstante, seis países de la UE han dicho claramente que no reconocerán, al menos por el momento, una independencia que podría servir de precedente a los separatismos en el mundo o en sus propios territorios. Se trata de Chipre, España, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.



“Eslovaquia no piensa por el momento reconocer a Kosovo”, confirmó este domingo el ministro eslovaco de Exteriores.



Jóvenes protestan en Belgrado

En tanto, cientos de jóvenes serbios se manifestaron ayer domingo en Belgrado contra la recién proclamada independencia de Kosovo, causando destrozos e hiriendo de levedad a un policía que custodiaba la embajada estadounidense.



Los manifestantes, entre los que había numerosos hinchas futbolísticos radicales, lanzaron piedras contra la embajada de Estados Unidos, protegida por un imponente dispositivo de seguridad integrado por policías antidisturbios.



Durante un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que recurrieron a sus porras y a gases lacrimógenos, un policía resultó ligeramente herido y un vidrio de la embajada roto.



Antes, los manifestantes la emprendieron contra la embajada de Eslovenia, ex república yugoslava que ocupa la presidencia semestral de la Unión Europea (UE), rompieron la puerta y varios cristales, y destrozaron la bandera de la legación.