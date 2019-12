Venezuela interrumpirá petróleo sólo si es atacada

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, moderó la amenaza de interrupción del suministro de petróleo a Estados Unidos realizada en medio de la disputa legal con la empresa estadounidense ExxonMobil, y dijo que cancelaría los envíos de crudo sólo si recibe un ataque.



“Nosotros no le vamos a dejar de enviar petróleo a Estados Unidos, es decir, no tenemos eso en nuestros planes. No tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Estados Unidos”, dijo Chávez durante la transmisión en cadena de radio y televisión de su programa dominical “Aló, presidente”.



“Sólo yo lo he dicho. Si los Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, nos agrede y pretende hacernos daño como ya nos hicieron daño, pues entonces, nosotros tendríamos que tomar una decisión al respecto de no enviarle ni una gota de este nuestro petróleo, a los Estados Unidos, pero queremos seguir ayudando al pueblo norteamericano”, aclaró el mandatario.



Chávez amenazó la semana pasada con “no enviar ni una gota de petróleo hacia el imperio de Estados Unidos”, en reacción a un eventual congelamiento de activos de la petrolera estatal PDVSA, como consecuencia de la demanda de ExxonMobil.



Exxon Mobil anunció recientemente que obtuvo de un tribunal británico el congelamiento de 12,000 millones de dólares de activos de PDVSA en el mundo, en el marco de un arbitraje con el gobierno venezolano.