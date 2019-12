El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

17 Febrero 2008 |

7:52 p.m. |

Hombre que vendió armas usadas en tiroteos en Virginia e Illinois dice estar aterrado

MADISON, WISCONSIN, EU / AP

El comerciante en internet que vendió un arma al autor del tiroteo en el Virginia Tech consideró una coincidencia aterradora el hecho de que ese mismo negocio haya vendido los accesorios para la pistola usada por el sujeto que mató a cinco estudiantes en la Universidad del Norte de Illinois. “Todavía me aterran las coincidencias”, dijo Thompson el viernes. “Estoy temblando. No puedo creer que alguien nos haya hecho otro pedido y haya hecho esto”. Su empresa TGSCOM Inc., con sede en Green Bay, embarcó el pedido el lunes. Las facturas de la venta proporcionadas a The Associated Press por Thompson muestran que Kazmierczak recibió su pedido el martes.



Chile: relaciones normales con Perú pese a demanda

SANTIAGO DE CHILE / AP

Chile mantendrá relaciones diplomáticas normales con Perú, pese a la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de los límites marítimos, dijo el canciller subrogante Alberto van Klaveren, según una entrevista periodística publicada ayer domingo. “Hay un antes y un después desde el momento en que Perú presentó la demanda. Las relaciones no son exactamente las mismas, ya que se refiere a un espacio marítimo muy valioso”, dijo Van Klaveren en entrevista con el diario El Mercurio. Añadió que “a pesar de que la cuestión básica es la soberanía, potencialmente afecta intereses muy relevantes para Chile. Pero dicho esto, también hay que afirmar que estamos decididos a mantener una situación de normalidad porque tenemos intereses múltiples y permanentes de naturaleza común”.



Se espera veredicto por matanza de policías en Colombia

BOGOTÁ / AP

El patrullero Franklin Sánchez gritó por su radio “¡apoyo, apoyo!” Segundos después corrigió con tono aliviado, percibiendo la presencia de uniformados: “No, no, ya llegó el apoyo, ya llegó el apoyo”. Pero la voz del policía no se volvió a escuchar. Había sido asesinado a tiros por soldados del Ejército, que también mataron otros nueve agentes de una unidad elite antidrogas y a un informante civil. Era el 22 de mayo de 2006, y el hecho pasó a ser conocido como la “Masacre de Jamundí”, localidad del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste colombiano. Tras año y medio de juicio a 14 militares y a un teniente coronel acusados de homicidio, el próximo 18 de febrero en Cali, capital del Valle del Cauca, se espera que el juez Edmundo López emita su fallo: condena o absolución.



Inundación retrocede en ciudad más castigada de Bolivia

TRINIDAD, BOLIVIA / AP

El peligro de una inundación total de esta ciudad del oriente boliviano ha pasado debido a que las aguas bajaron de nivel, pero la corriente se dirige ahora a otras poblaciones menores del norte, informaron autoridades ayer domingo. En los dos últimos días, el tope de la inundación se redujo en ocho centímetros, ya no hay peligro de que sea rebasado el dique que protege a la ciudad, pero aún se espera más golpes de agua en los siguientes cuatro días, dijo a la AP el presidente del Centro de Operación de Emergencias, Carlos Dellien. Decenas de barrios que están fuera del terraplén que protege a la ciudad de la crecida de dos ríos quedaron bajo las aguas. Seis mil familias en toda la región seguirán viviendo en carpas instaladas en carreteras y parques hasta que puedan retornar a sus casas, dijo Dellien.



Presidente Lula viaja a la Antártica

SANTIAGO DE CHILE / AP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva viajó ayer domingo a la Antártica para visitar una estación brasileña y una base chilena, dijo a la AP Acir Pimenta Madeira, funcionario de prensa de la cancillería brasileña. Lula planeó estar unas seis horas en la isla Rey Jorge, en el continente blanco, para luego regresar a la austral ciudad chilena de Punta Arenas, alrededor de las 23.30 GMT, para una breve escala técnica antes de retornar a Brasilia. El propósito de su visita es conmemorar en el terreno los 25 años de la presencia de Brasil en la Antártica.



Policía investiga hallazgo de cadáver junto a sede de la ONU

NACIONES UNIDAS / AP

El cadáver de una mujer australiana de 45 años que trabajaba en el edificio del secretariado de las Naciones Unidas fue hallado ayer domingo sobre el césped detrás del edificio. No se había encontrado indicios de asesinato, pero las autoridades estaban investigando, dijo el detective Marin Speechley, de la Policía de Nueva York.



Varios agentes de la Policía y de seguridad de la ONU, que hablaron a condición de anonimato, dijeron que al parecer la mujer acudió a trabajar el domingo por la mañana y se lanzó desde el 19° piso. La causa oficial de muerte será determinada por el forense.



4 muertos en enfrentamientos entre soldados israelíes y milicianos

CIUDAD DE GAZA / AP

Soldados israelíes respaldados por aviones y tanques se enfrentaron con milicianos palestinos que disparaban cohetes y ametralladoras cerca del ex aeropuerto internacional de Gaza, y tres extremistas y un civil murieron, dijeron las autoridades. Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas varios milicianos y un civil de 45 años que vive cerca del aeropuerto y recibió un impacto de bala en la cabeza, expresó el doctor Moaiya Hassanain, funcionario del Ministerio de Salud. Los enfrentamientos estallaron a eso de la 1.00 de la madrugada, después de que algunos soldados encubiertos tomaron varias casas cerca del aeropuerto en el sur de Gaza. Los tanques y máquinas excavadoras israelíes avanzaron para respaldar a las fuerzas terrestres, y los aviones lanzaron bombas en dos oportunidades, dijo Hamas.