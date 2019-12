Declaran culpables a militares por matanza de policías en Colombia

Tras año y medio de juicio, un juez penal declaró el lunes culpables a 15 militares, incluyendo un teniente coronel del ejército, por la matanza de 10 policías antidrogas y un civil en mayo del 2006 en lo que pasó a ser conocido como la ''masacre de Jamundí''.



El juez Edmundo López emitió su fallo en una sesión del tribunal penal de esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, y a 300 kilómetros al suroeste de Bogotá.



López, de acuerdo con las leyes aquí, tendrá ahora 15 días para fijar los años de reclusión. Los militares se exponen a penas de hasta 60 años de cárcel o la máxima colombiana.



''De esta manera y con base a los alegatos presentados...se le declara responsable a título de determinador'' o planificador de la acción en la que murieron los agentes, dijo el juez al condenar al teniente coronel Byron Carvajal.



Los 14 suboficiales y soldados fueron declarados culpables como ''coautores'' del homicidio.



La masacre ocurrió al fin de la tarde del 22 de mayo del 2006 en Jamundí, un municipio del Valle del Cauca, cuando los 10 agentes antinarcóticos y un informante civil llegaron en tres camionetas a un hospicio psiquiátrico donde tenían pistas sobre un almacenamiento de 100 a 200 kilos de drogas.



Antes de poder entrar al local, los agentes cayeron baleados a punta de fusil y al menos siete granadas.



Las autoridades policiales y militares, advertidas de la balacera por la radio de los agentes, llegaron a Jamundí encontrando a los agentes muertos y a los 14 suboficiales. El teniente coronel Carvajal llegó después de ocurrida la matanza y alegó ante el tribunal que como él había estado ausente no era responsable. Los suboficiales y soldados no hablaron ante el juzgado apegándose a su derecho de mantener silencio.



Al pronunciarse la sentencia, acusados, fiscales, defensores y un centenar de personas, entre ellas parientes de los agentes muertos, mantuvieron silencio en los bancos mientras López en su traje negro de magistrado seguía leyendo los últimos detalles de su fallo.



López le permitió a los encausados pronunciar alegatos finales. Sólo Carvajal y un teniente hablaron.



''Este padre de cuatro hijos que usted acaba de declarar responsable jamás tuvo ningún motivo de ordenar asesinar a estos agentes'', dijo Carvajal, de 46 años.



A su turno, el teniente Harrison Castro, el suboficial de mayor rango en el pelotón que ejecutó la acción, dijo ante el juez que ''yo no soy ningún bandido, señor juez, jamás''.



''Los que estamos aquí''- agregó Castro, incluyendo al coronel Byron- hubiéramos ''preferido morir en combate por la guerrilla y no morir hoy aquí injustamente''.



El fallo es apelable ante el tribunal superior del Valle del Cauca y eventualmente la Corte Suprema, en un caso que es relevante porque expuso el vasto alcance del narcotráfico y la corrupción entre cuadros militares y de la propia Fiscalía General, uno de cuyos miembros fue sorprendido a fines del año pasado pidiendo a abogados de Carvajal 800 millones de pesos (unos 421.000 dólares) a cambio de ayudarles y alegar la nulidad del juicio, según han dicho investigadores judiciales.



Los móviles o las razones para la matanza --la gran pregunta que rodeó el proceso--, sin embargo, no fue respondida. La Fiscalía ha dicho que técnica y legalmente no precisaba ofrecer una motivación, sino simplemente probar que los militares fueron los que dispararon.



La defensa nunca negó los disparos --al menos 400 balas de fusil Galil-- pero aseguró que todo se trató de un caso de ''fuego amigo'', una versión inicialmente respaldada por los mandos militares, pero de la que después se apartaron ante evidencias que la balacera fue a plena luz y que los agentes estaban identificados con gorras y chaquetas donde se podía leer ''policía''.



Desde antes del inicio del juicio el 18 de diciembre del 2006, la acción del grupo al mando de Carvajal se vio vinculada al narcotráfico, ya que circuló la hipótesis entre los jefes policiales, según la cual el oficial envió a sus soldados a Jamundí para proteger a un narco, y fueron sorprendidos por los agentes.



El teniente coronel, retirado de las filas tras la masacre, fue señalado por testigos en el juicio de mantener viejas relaciones con Wilson Figueroa, un narcotraficante capturado en Cali el año pasado, según datos de la Fiscalía.



Carvajal, que asistió a la audiencia en traje y corbata en compañía de sus abogados, permanece detenido en una cárcel de alta seguridad a las afueras de Cali, mientras los 14 suboficiales y soldados --de camisetas blancas y pantalones de tela camuflada-- están presos en una instalación militar.