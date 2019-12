Grandes potencias apoyan a Kosovo

SERBIA, PRISTINA / AFP



Estados Unidos y los cuatro mayores países de la Unión Europea (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) anunciaron ayer lunes su intención de reconocer la independencia de Kosovo, rechazada, sin embargo, por otros estados como España y criticada enérgicamente por Rusia.



Un día después de la autoproclamación de la independencia kosovar, que despertó la euforia en su capital Pristina, unas 5,000 personas salieron a las calles de la capital serbia, Belgrado, para repudiar el acto.



“Estados Unidos reconoció oficialmente hoy (ayer lunes para los lectores) a Kosovo como un Estado soberano e independiente. Felicitamos a la población de Kosovo en esta ocasión histórica”, indicó ayer la jefa de la diplomacia norteamericana, Condoleezza Rice, en un comunicado difundido en Washington.



En una reacción diplomática diametralmente opuesta, el parlamento ruso advirtió que Moscú tiene el derecho a partir de ahora de revisar su política con los Estados autoproclamados en el territorio de la ex URSS, en velada referencia a territorios vecinos que quieren unirse a Rusia.





Sale a luz división europea

La independencia de Kosovo mostró las divisiones internas de la UE, aunque una mayoría de países se mostró dispuesta a reconocerla.



“Queremos cerrar el capítulo que siguió al estallido de Yugoslavia. Kosovo fue y es la última cuestión no resuelta”, declaró en Londres el primer ministro británico, Gordon Brown, al anunciar el reconocimiento.



“Tenemos la intención de reconocer a Kosovo”, declaró el ministro francés Bernard Kouchner. “El presidente (Nicolas Sarkozy) ha escrito en ese sentido al presidente kosovar”, añadió.



Casi las mismas palabras utilizó el ministro italiano Massimo D’Alema: “Puedo anunciar nuestra intención de proceder al reconocimiento de Kosovo”.



De forma global, una “gran mayoría de estados miembros” de la UE reconocerán “de una forma u otra” la independencia de Kosovo “en el plazo de un mes, es decir en febrero o marzo”, aseguró el ministro sueco de Relaciones Exteriores, Carl Bildt.





Seis países dicen no

Pero otros seis países del bloque europeo, preocupados por los movimientos separatistas internos, dijeron no a la independencia de la provincia que provocó, en 1999, una intervención armada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Serbia.



“La posición es clara, muy firme, de no reconocimiento de una decisión unilateral por parte del Parlamento kosovar, en cuanto no tiene la base suficiente de legalidad internacional que España siempre defiende”, afirmó el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.



Chipre fue más allá, incluso, al afirmar que la declaración unilateral de independencia de Kosovo es “jurídicamente nula” y “constituye una violación territorial” de Serbia.



Rumanía, Grecia y Eslovaquia tampoco quisieron reconocer al nuevo estado en la inestable región balcánica.



Albania, en cambio, se apresuró a reconocer a la república vecina cuya mayoría es albanesa, y su gobierno anunció que decidiría este martes el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.