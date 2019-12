Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

18 Febrero 2008 |

8:43 p.m. |

Nuevo atentado explosivo en Afganistán: 37 muertos

KANDAHAR / AP

Al menos 37 civiles murieron en un ataque suicida con un automóvil cargado de explosivos contra un convoy militar canadiense en un mercado del sur de Afganistán, dijo la Policía. El balance de heridos es de más de 30, dijo el gobernador de Kandahar, Asadula Jalid. Tres soldados canadienses fueron levemente lesionados, agregó. El ataque se produjo en el poblado de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, cercano a la frontera con Pakistán. El ataque ocurrió un día después del más cruento atentado suicida en Afganistán desde la caída del régimen Talibán en el 2001. Más de 100 personas murieron en un atentando suicida el domingo en las afueras de Kandahar, la capital provincial, manifestó Jalid ayer lunes.



Condenan por asesinatos a 15 militares en Colombia

CALI, COLOMBIA / AP

Tras año y medio de juicio, un juez penal declaró ayer lunes culpables a 15 militares, incluyendo un teniente coronel del Ejército, por la matanza de 10 policías antidrogas y de un civil en mayo de 2006, en lo que pasó a ser conocido como la ‘’Masacre de Jamundí’’. El juez Edmundo López emitió su fallo en una sesión del tribunal penal de esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, y a 300 kilómetros al suroeste de Bogotá. López, de acuerdo con las leyes aquí, tendrá ahora 15 días para fijar los años de reclusión. Los militares se exponen a penas de hasta 60 años de cárcel.



Lanzan explosivo a sede de tribunales en Caracas

CARACAS / AP

Un explosivo de bajo poder fue lanzado ayer lunes en la entrada de un edificio donde funcionan los tribunales mercantiles de la capital y algunas oficinas de la Asamblea Nacional, causando daños menores, informó una televisora local. El explosivo, que es el tercero que se lanza en menos de una semana en la capital, fue colocado en la entrada de los tribunales mercantiles ubicados en el centro de la capital, y solo originó daños menores en la edificación, según las imágenes que difundió la televisora Globovisión. Ningún grupo se atribuyó la colocación del explosivo. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami, declaró a la prensa que ‘’hay un avance importante en la investigación’’ sobre los tres explosivos, pero acotó que no aportaría datos al respecto para no afectar el proceso.



Asamblea opuesta a reelección indefinida en Ecuador

QUITO / AP

La Asamblea Constituyente es opuesta a la reelección indefinida del presidente y de cualquier funcionario elegido por votación popular y analiza si el período de gestión de todos ellos debería estar entre cuatro y seis años, expresó el presidente de ese organismo, Alberto Acosta. En declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, aseguró que en la Asamblea ‘’lo que está claro es que la reelección indefinida no debería ir de ninguna manera’’.Acerca del período de gestión del presidente y de otras autoridades, expresó que si la Asamblea no aprueba una reelección inmediata ‘’podríamos ir pensando en una ampliación de los períodos que duran el presidente y todos los funcionarios electos a seis años’’, y que, en caso contrario, con reelección inmediata, las cosas quedan como ahora, un período de cuatro años.



Crece popularidad de presidente Lula gracias a la economía

BRASILIA / AP

La aprobación personal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva registró una fuerte alza este mes, gracias al buen desempeño de la economía brasileña frente a las turbulencias externas y el éxito de sus programas sociales, según una encuesta divulgada ayer lunes. El sondeo del Instituto Sensus para la Confederación Nacional del Transporte (CNT) reveló que la aprobación personal de Lula subió de 61.2% en octubre a 66.8% en febrero, mientras que las opiniones favorables de su gobierno pasaron de 46.5% a 52.7% en el mismo período. Con ello, el gobierno de Lula alcanzó el nivel más alto de aprobación desde enero del 2003, cuando estaba recién instalado.



Primer muerto por fiebre amarilla en Paraguay

ASUNCIÓN / AP

Un joven de 17 años es la primera víctima fatal de la fiebre amarilla, enfermedad que reapareció en Paraguay luego de 34 años, según informan ayer lunes las autoridades sanitarias. Pero según el matutino ABC Color, hasta el momento hay siete fallecidos a causa del mal transmitido por los mosquitos aedes albapictus en zonas rurales, y aedes aegypti en áreas urbanas. Sin embargo, el gobierno no admite la versión periodística. Los datos oficiales del gobierno señalan que la fiebre amarilla mató a una persona; otros seis fallecidos serán sometidos a estudios de laboratorio; los enfermos confirmados son seis, todos del norteño departamento de San Pedro; y cinco individuos son sospechosos de estar infectados.



Preocupa nueva filtración de diálogo de Uribe

BOGOTÁ / AP

Es prematuro adelantar cualquier hipótesis sobre origen y propósito en torno a un nuevo caso de filtración de diálogos telefónicos del presidente Álvaro Uribe, dijo el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, que destacó la gravedad del asunto para la seguridad del estado. El telenoticiero Noticias Uno divulgó el domingo una conversación de poco más de un minuto entre Uribe y César Valencia, uno de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde hablan sobre la seguridad de los jueces, y cómo ese asunto fue discutido en una reunión del presidente con autoridades militares y policiales. Noticias Uno no indicó cómo obtuvo la conversación. El general Naranjo, en una entrevista con la cadena radial Caracol, dijo que de inmediato ‘’es prematuro señalar cualquier hipótesis y lo que conviene es estudiar primero el material técnico’’ o la cinta con la grabación.