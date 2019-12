Clinton y Obama en su último debate televisado

26 Febrero 2008 |

11 a.m. |

AFP



Los candidatos demócratas a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Barack Obama, se enfrentan este martes en Cleveland en su último debate televisado antes de las primarias en Texas y Ohio, en una semana en que los sondeos confirman como favorito al senador por Illinois.



Un temporal invernal está anunciado en Cleveland (Ohio, norte de Estados Unidos) hasta las 09H00 GMT del miércoles y, según varios observadores, el debate entre los dos rivales podría ser agitado también.



"Debería ser un debate vigoroso en el cual cada uno defenderá enérgicamente su punto de vista (...) pero estoy seguro de que será muy cortés", dijo Obama el martes en la mañana.



El senador por Illinois recibió el apoyo del influyente senador por Connecticut Chris Dodd, presidente de la poderosa comisión bancaria del Senado, y que fue uno de los candidatos a la investidura demócrata antes de abandonar la carrera después de los caucus de principios de enero en Iowa.



Según Dodd, Obama atrajo "millones" de nuevos electores y tiene la capacidad de reunir a los estadounidenses demostrando que "lo que nos une cuenta más de lo que nos divide".



Hillary Clinton sufrió once derrotas al hilo y necesita ganar las primarias de Ohio (norte) y de Texas (sur) previstas el martes 4 de marzo si quiere seguir en la carrera de la nominación demócrata para las presidenciales de noviembre.



Un fracaso podría significar el fin de sus aspiraciones presidenciales aunque su equipo afirma que la carrera podría continuar hasta el 7 de junio, fecha de los caucus (asamblea de electores) previstos en Puerto Rico.



Un sondeo de Gallup publicado el martes en el diario USA Today muestra que 7 de 10 norteamericanos estiman que Obama será el candidato demócrata en noviembre.



Todavía más grave para Clinton, 63% de los electores demócratas piensa que Obama tiene más posibilidad de vencer al candidato republicano en noviembre.



Aumentan remates inmobiliarios

El debate de Cleveland que comenzará a las 02H00 GMT podría centrarse en cuestiones económicas: Ohio perdió 23 por ciento de sus empleos industriales desde el año 2000 y la crisis de los préstamos inmobiliarios de riesgo afectó duramente los hogares de este Estado que sufre los efectos de la recesión.



Los remates inmobiliarios han aumentado en un 88% en 2007 con respecto al año anterior. Cleveland tiene el triste privilegio de ser la más pobre de las grandes ciudades estadounidenses. La mitad de los niños de esta ciudad viven por debajo del umbral de pobreza.



El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, efectivo desde 1994 bajo la presidencia de Bill Clinton, sufre muchas críticas y se lo juzga responsable de las deslocalizaciones y de la pérdida masiva de empleos industriales.



"Los políticos de Washington firman acuerdos comerciales ventajosos para las grandes empresas, pero que no dan protección a los trabajadores estadounidenses", dijo hace poco Barack Obama.



"Un millón de empleos han sido perdidos debido a ese acuerdo comercial, de los cuales 50.000 en Ohio", insistió.



El equipo del senador negro por Illinois acusa a Hillary Clinton de haber apoyado con entusiasmo el tratado de libre comercio, lo cual niega la senadora por el Estado de Nueva York.



La ex esposa de Bill Clinton reclama hoy una "revisión" de este acuerdo comercial.



Del lado de los republicanos, John McCain, casi seguro de ganar la investidura de su partido para la presidencial de noviembre, sigue privilegiando las cuestiones de seguridad nacional con respecto a la economía que no es su punto fuerte según sus propias palabras.



McCain prevé convencer a los estadounidenses de que la situación está mejorando en Irak gracias a los refuerzos militares enviados.



En opuesto a sus adversarios, McCain, favorito para las primarias republicanas en Ohio y Texas, no reclama el retiro de Irak de los soldados estadounidenses.