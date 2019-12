La Florida a oscuras

Reactores de una planta nuclear del estado de Florida (sudeste) dejaron de funcionar este martes en medio de un gigantesco apagón que afectaba a millones de personas, especialmente en el área de Miami, informaron a la AFP fuentes del área nuclear, de emergencia y policiales.



Fuentes de seguridad consultadas descartaron que las fallas se hubieran producido como resultado de un acto terrorista.



“Nuestra última información es que dos líneas de energía se apagaron en una subestación entre Miami y Daytona”, en el sur de Florida, indicó Daniel McIntyre, portavoz de la autoridad federal con sede cercana a Washington.



El problema en las dos líneas produjo “una baja de voltaje que causó el cese de operaciones de los reactores nucleares de Turkey Point”, planta nuclear operada por la compañía local Florida Power and Light.



“Confirmamos que no hay un nexo con terrorismo en el corte de energía de Florida”, dijo Amy Kudwa, portavoz del Departamento de seguridad interior.



La cadena estadounidense CNN informó que cinco reactores en la planta de Turkey Point se habían apagado y que dos de ellos volvieron a funcionar poco después.



Atascos y accidentes de tránsito

El apagón causó importantes atascos en Miami y algunos accidentes de tráfico, cuando los semáforos dejaron de funcionar en importantes intersecciones, y muchos comercios tuvieron que cerrar sus puertas por falta de luz.



El área afectada se extendía hasta el condado de Palm Beach, unos 100 km al norte de Miami.



“No tenemos un plan de evacuación en marcha en la zona porque el problema es eléctrico”, dijo por su parte Mike Stone, del departamento de emergencias de la gobernación del estado de Florida, consultado por la AFP.



El corte de energía, agregó, “fue causado por una falla mecánica en el sistema de Florida Power and Light”, la empresa que brinda servicio en el estado sureño.



La empresa Florida Power and Light opera dos plantas nucleares en Florida: Turkey Point y Saint Lucie.



El gigantesco apagón, concentrado en especial en el área de Miami, afectó incluso a las instalaciones de Disney en la ciudad de Orlando, aunque no el funcionamiento de los concurridos parques de entretenimiento, dijo una portavoz a la AFP.



“Tuvimos un corte de energía en sectores de apoyo, y en algunos hoteles, pero no en los parques”, dijo Zoraya Suárez, portavoz de Disney.