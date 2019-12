Paro generalizado amenaza Panamá

El descontento social crece en Panamá por la carestía de la vida y los bajos sueldos, pese a un crecimiento económico de 10.5% en 2007, que incluye un boom de la construcción, auge del turismo e inversiones multimillonarias.



El Frente Nacional de los Derechos Económicos y Sociales, un conglomerado de 18 sindicatos y organizaciones sociales de obreros de la construcción, maestros, médicos, estudiantes, grupos campesinos y empleados de la estatal Caja del Seguro Social (CSS), ha anunciado marchas y protestas en nueve provincias del país a partir del jueves.



Si para el 13 de marzo no hay respuesta del gobierno a las demandas de los sindicatos, éstos podrían ir a la huelga general para exigir un aumento general de sueldos y el congelamiento de los precios de los alimentos.



Las protestas, que hace dos semanas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y detenidos, “continuarán e irán en aumento porque el país está creciendo y la economía del panameño no”, declaró a la AFP el economista Alexis Soto, asesor de la Organización Nacional Agropecuaria (Onagro), quien recuerda que la inflación pasó en el último año de 1.4% a 7.6%, con los precios de los alimentos subiendo 13.6%.



“En Panamá hay más plata, pero el país es víctima de su propio éxito”, dice Soto, porque los “salarios se han mantenido estáticos”.



Desempleo, delincuencia y carestía de vida

Una encuesta publicada ayer martes por el diario La Prensa, realizada por la empresa Dichter And Neira, reveló que el desempleo --pese a la reducción anunciada por el gobierno--, la delincuencia y los precios de los alimentos son las principales preocupaciones de los panameños.



El gobierno se ufana de haber atraído inversiones por 30,000 millones de dólares para los próximos 10 años, al socaire de la ampliación del Canal, cuyo costo asciende a 5,250 millones de dólares.



La capital está salpicada de rascacielos que compiten en altura y crecen nuevos resorts turísticos, mientras la fiebre constructora se amplía a puertos, refinerías, centros comerciales y otras grandes obras.



“Con hambre, miseria y desasosiego no puede haber paz”, advirtió a la AFP el Secretario General de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (Aseupa), Damián Espino, quien anunció que cocinarán en una olla común, durante los próximos cinco días “plátano, que es lo único que le quedará al pueblo para comer, porque el 75% de sus ingresos se van en comida”.



Según Soto, el gobierno debe intervenir en la economía para controlar los oligopolios en la venta de alimentos y en la producción de electricidad, privatizada en 1995.