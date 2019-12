El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Venezuela: identifican 19 de 46 víctimas de tragedia aérea

CARACAS / AP

Los especialistas forenses identificaron a 19 de los 46 ocupantes del avión comercial que se estrelló la semana pasada en un páramo andino del estado suroccidental de Mérida, declaró ayer martes el jefe de las operaciones de rescate. El director nacional de Protección Civil, general Antonio Rivero, dijo a la prensa que “de acuerdo al trabajo realizado en las primeras 48 horas, se tiene a la fecha 19 personas oficialmente identificadas” entre los restos humanos recolectados entre los escombros que dejó el choque. Rivero señaló que la cifra de cuerpos identificados podría ampliarse debido a que el martes encontraron nuevos restos humanos.



Califican de “cobarde” a coronel uruguayo en huelga de hambre

MONTEVIDEO / AP

Los socialistas calificaron de “cobarde” a un coronel retirado que el lunes inició una huelga de hambre, y a quien intentaron hacer llegar un plato con comida y una carta, según informó la diputada Gloria Benítez, de la coalición izquierdista gobernante. El coronel retirado Jorge Silveira, imputado de casos de desaparición de personas durante la represión antisubversiva bajo la dictadura militar (1973-1985), forma parte de una decena de ex oficiales retirados presos en forma preventiva, involucrados en una maraña de casos de violaciones a los derechos humanos.



Arrestan en Brasil a presunto autor de robo multimillonario a banco

BRASILIA / AP

La Policía detuvo al presunto cabecilla de la banda que en 2006 robó 70 millones de dólares del Banco Central en Fortaleza, uno de los robos a bancos más audaces del mundo. Jossivam Alves dos Santos fue arrestado este martes en Brasilia, dijo el vocero de la Policía Federal, Lincoln Fructoso Siqueira. La Policía identificó a Santos como el autor intelectual del robo, realizado mediante un túnel subterráneo de 80 metros para penetrar en la bóveda de la sucursal del banco central en la ciudad norteña de Fortaleza.



Confirman contaminación del agua que bebió presidente Duarte

ASUNCIÓN / AP

El agua que bebió el presidente paraguayo Nicanor Duarte hace casi dos semanas contenía ácido clorhídrico y fhenol, por lo cual unas diez personas “están siendo investigadas”, se informó este martes oficialmente. El incidente ocurrió el jueves 14 de febrero pasado cuando Duarte atendía su despacho de comandante en jefe de las fuerzas armadas y un empleado de cocina abrió una botella de plástico con agua mineral, de una marca local. El mandatario escupió de inmediato el líquido sin tragarlo. El coronel Carlos Liseras, presidente de la Corte Suprema de Justicia militar, informó a la prensa que “el agua, el vaso y la botella fueron analizados por un laboratorio no perteneciente a las fuerzas militares, encontrándose ácido clorhídrico más fhenol, suficiente como para intoxicar a un ser humano”.



Ex represor militar argentino aparece muerto

BUENOS AIRES / AP

Un militar retirado, que debía declarar ante la justicia en una causa por apoderarse de niños en la pasada dictadura, apareció muerto cerca de su domicilio, aparentemente por suicidio, informó este martes la Policía provincial de Córdoba. Fue identificado como el teniente coronel retirado Paul Alberto Navone, cuyo cadáver se encontró el lunes por la tarde en un jardín de un barrio ocupado por militares, cerca de Córdoba, a unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.



Paraguay registra unos 7,000 sospechosos con dengue

ASUNCIÓN / AP

Tras controlar el rebrote de fiebre amarilla que causó la muerte de ocho personas, las autoridades sanitarias informaron este martes que se han registrado unos 7,000 casos de sospechosos de estar contagiados con dengue. El virus es transmitido por el mosquito aedes agypti cuya reproducción se realiza, exclusivamente, en agua estancada. Antonio Barrios, viceministro de Salud Pública, dijo a los periodistas que los principales focos de aparición de la fiebre amarilla “están bloqueados mediante vacunación, pero esos lugares necesitan una intensa tarea de limpieza, tanto a nivel domiciliario como pública”.



Enferman más de 100 pasajeros en crucero que viajó a México

SAN DIEGO, CALIFORNIA / AP

Un virus muy contagioso hizo enfermar a más de 100 pasajeros de un crucero de la línea Holland America que hizo un viaje de diez días por la costa de México en el Pacífico. Los pasajeros del crucero Ryndam regresaron el lunes al puerto de San Diego. Quienes enfermaron mostraron los primeros síntomas de infección de norovirus a seis días de iniciado el viaje, informó Erik Elvejord, vocero de Holland America Line Inc. El virus causa náuseas, vómitos y diarrea, que duran entre 24 y 48 horas.



Presunto miliciano detenido por ataque fallido contra Bhutto

ISLAMABAD / AP

Un presunto miliciano de al-Qaida ha sido detenido en relación con el ataque suicida en octubre, en Karachi, que fracasó en matar a la ex primera ministra Benazir Bhutto, pero mató a 150 personas, dijo un alto funcionario del gobierno hoy miércoles. Qari Saifullah Akhtar fue detenido el lunes en Lahore en relación con el ataque al desfile de bienvenida a Bhutto al regresar del exilio, antes de que un segundo atentado el 27 de diciembre lograra matarla, dijo el ministro del Interior Hamid Nawaz. “Participó en las explosiones en Karsaz. Por eso ha sido arrestado”, dijo Nawaz a The Associated Press, en alusión al barrio de Karachi donde se produjo el atentado de octubre.